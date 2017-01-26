Через нее прошли Достоевский и Чернышевский. Через нее прошли декабристы, революционеры-демократы, народовольцы. О ней мы читали в учебниках истории и в русской классической литературе. Но посмотреть, как русская каторга выглядела в реальности, сегодня очень трудно. Эти особые памятники прошлого находятся в плачевном состоянии, и через них не проходят туристические маршруты. О том, почему так важно их сохранить и чем тема каторги может быть интересна сегодня, рассказывает Александр Петров, помощник начальника Управления Минюста России по Забайкальскому краю.