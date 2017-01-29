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Мнения 29 января 2017

5 мнений «за» и «против» социальных сетей

29 января – международный День без интернета. Кто-то откажется от всемирной паутины, а кто-то по традиции пойдет в Фэйсбук читать ленту новостей. «Фома» попросил ряд близких для редакции людей рассказать о том, что их сподвигло отказаться или наоборот, активно использовать социальные сети.

Знаменательные даты 29 января 2017

Знаменательные даты: 30 января — 5 февраля

Церковные праздники, памятные даты и исторические события в календаре «Фомы».

Толковый словарь 28 января 2017

Поэт: исполнитель Божественных заповедей

«Толковый словарь» с Юрием Пущаевым

Мы в нашем «Толковом словаре» уже писали о древнегреческом слове ὁ Ποιητής (Poiētēs) – «Творец». Это одно из названий Бога, и употребляется оно, например, в Символе веры.

Вопросы священнику

Последние новости

Мысли великих 28 января 2017

Так сказать. Выпуск 23

«Так сказать» — наша рубрика, в которой мы собираем маленькие фразы с очень большим смыслом, а еще — кадры, где за образом, пойманным фотографом, проступает неуловимое. Это то, чем мы хотим поделиться с вами и чем, надеемся, вам тоже захочется поделиться.

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"Реплики" Александра Ткаченко 27 января 2017

Пятно на планете Земля

Помню, на самой заре нашей совместной жизни мы с женой, улыбаясь, смотрели, как ее папа стирает под краном полиэтиленовые пакетики. Тесть старательно их мыл, потом вешал сушиться на прищепки, как белье. А мы смотрели на это со снисходительной улыбкой… Сегодня я каждый день вспоминаю об этих его смешных пакетиках, только уже совсем иначе отношусь к такой бережливости.

Новости 27 января 2017

Проект «Общее дело» отмечает 10-летие

Фотографии Владимира Ештокина

Проект возрождения деревянных храмов Русского Севера «Общее дело» отмечает 10-летие своей деятельности. 29 января 2017 года в столичном храме Христа Спасителя пройдет юбилейная десятая встреча участников проекта.

Вера 27 января 2017

Как незаметно спасти храм, зачем веселить ребенка в беде и можно ли спрятаться от Бога, — в Удивительных историях на сайте «Фомы».

Жизнь Церкви 27 января 2017

Суть вещей: крест святой Нины

27 января празднуется память святой Нины

Крест святой Нины — крест, сплетенный из виноградной лозы. По преданию, Богородица явилась святой Нине во сне и вручила ей крест перед тем, как направить ее на миссионерскую деятельность в Грузию. Крест святой Нины — главная святыня Грузинской Церкви.

Поэтическая классика 26 января 2017

50 великих стихотворений. Отрывок (Ангел Благого Молчания)

«Никто не забыт, ничто не забыто» — эти слова известны всем. Автор этих строк – поэтесса Ольга Берггольц, которую называли «музой блокадного Ленинграда». В проекте «50 великих стихотворений» мы поговорим о поэте, чьи стихи и голос вселяли в ленинградцев надежду и веру в то, что голод и холод обязательно покинут их ледяные дома.

Библия 26 января 2017

Псалтирь. Опыт стихотворного переложения

Мы уже писали о книге Владимира Шумейко «Псалтирь. Опыт стихотворного переложения» и размещали несколько псалмов из книги. Предлагаем вашему вниманию еще несколько текстов.

История 26 января 2017

Нерчинская каторга: как была устроена система дореволюционных тюрем?

Через нее прошли Достоевский и Чернышевский. Через нее прошли декабристы, революционеры-демократы, народовольцы. О ней мы читали в учебниках истории и в русской классической литературе. Но посмотреть, как русская каторга выглядела в реальности, сегодня очень трудно. Эти особые памятники прошлого находятся в плачевном состоянии, и через них не проходят туристические маршруты. О том, почему так важно их сохранить и чем тема каторги может быть интересна сегодня, рассказывает Александр Петров, помощник начальника Управления Минюста России по Забайкальскому краю.

Ортодоксия 26 января 2017

Разве нельзя быть добрым без Бога?

Диалог с атеистами: православные аргументы

В рамках христианского взгляда на мир мы можем признавать добрые дела неверующих — добрыми, и быть за них благодарными. Проблема возникает, когда мы пытаемся посмотреть на явление глазами атеиста.

Мартин Скорсезе снял фильм о гонениях на христиан в Японии

Владимир Легойда 25 января 2017

Кому принадлежал Исаакиевский собор до революции?

В дискуссии о передаче Исаакиевского собора в пользование Церкви часто звучит такой тезис: Исаакий и до революции никогда не принадлежал Церкви, но был в собственности государства. А раз так, то нечего и огород городить. Если в царской православной России этот храм не принадлежал Церкви, то сейчас и подавно. Так ли это?

Изобразительное искусство 25 января 2017

Что общего у церковной мозаики и поисков современного светского искусства? Художник-монументалист Алексей Жучков утверждает – византийские корни. Причем ему удается реализовывать свои творческие поиски как в церковной, так и в светской мозаике.

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