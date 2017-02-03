Люди Божьи
И приснился мне хороший такой, добрый сон – Оптина Пустынь. Только не та, какой она была тогда, а другая – с достроенной уже колокольней, с восстановленными храмами, с золотыми крестами на куполах. Почему-то виделось это все в странном ракурсе – будто бы сверху, с большой высоты… Проснулся я от радостного крика: «О, мужичок, ну это ты попал!»
Календарь великого поста
Инфографика
Календарь Великого поста 2017 года: когда начинается и заканчивается Великий пост, какие подготовительные недели ему предшествуют, чему посвящены воскресные дни поста и каждый день Страстной недели — все это в инфографике «Фомы». Первая подготовительная неделя — 5 февраля.
День сурка
В каждой шутке, как известно, лишь доля шутки. В гениальной комедии «День сурка», где герой попадает в дурную бесконечность одного и того же дня, безусловно, есть над чем посмеяться. Однако вовсе не комические эпизоды сделали этот фильм любимым у зрителей всего мира. Есть в нем нечто, гарантированно цепляющее каждого зрителя, независимо от возраста, поколения, страны проживания и культурного багажа. Дело в том, что этот фильм – о самом главном предназначении человека. О том, как быть богом.
Юрий Грымов объявил охоту на интересных людей
Новый худрук «Модерна» рассказал о грядущих переменах в театре
Юрий Грымов выступает «за эксперимент и за высказывание». «Театр должен быть абсолютно открытой площадкой для реализации творческих идей. Мы – в поисках этих идей».
Противоречие в Евангелии?
Почему родословие Иисуса Христа, которое приводится в Евангелии от Матфея отличается от того, которое мы встречаем в Евангелии от Луки? На этот вопрос отвечает декан Королевского колледжа в Лондоне, Ричард Барридж – ведущий мировой специалист по Новому Завету.
Александр Тиханович – остаться верным
28 января 2017 года в возрасте 64 лет ушел из жизни знаменитый советский певец, народный артист Беларуси Александр Тиханович. О встречах и разговорах с ним вспоминает психолог Михаил Хасьминский.
Как чувство красоты доказывает существование Бога?
Диалог с атеистами: православные аргументы
Отражает ли наш опыт красоты некую реальность, которая существует в мироздании до нас, и которую мы просто — с благоговением и благодарностью — осознаём? Или красота — это только иллюзия, чисто субъективное переживание, которому не соответствует ничего за пределами нашего сознания?
…И ни слова о Христе?
Нет, я не собираюсь делать вид, что ничего не слышал о безусловно неприятных ситуациях, когда искренняя жертва на храм превращается в банальную оплату услуг. Я не считаю, что говорить тут не о чем. Но когда подобные дискуссии о «плате за духовность» начинают становиться одной из самых обсуждаемых тем, то появляется нечто, что должно было бы огорчить и встревожить гораздо сильнее.
8 лет назад состоялась интронизация Святейшего Патриарха Кирилла
В среду 1 февраля 2017 года Русская Православная Церковь отмечает 8-ую годовщину со дня интронизации Святейшего Патриарха Кирилла.
Моя семья: История катастрофы. История любви
Я уже не помню, как начался тот судьбоносный разговор. Помню ослепительно яркие солнечные лучи, пересекающие детскую комнату, и пылинки в них. Помню, как сижу на кровати и не могу сделать вдох – не хватает воздуха от услышанного от своих дочерей.