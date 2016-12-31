В наступающем году мы, редакция журнала «Фома», хотели бы поздравить себя с тем, что вас, дорогие читатели сайта, c каждым днем все больше! Вы читаете наши материалы, комментируете их на сайте и активно общаетесь с нами в социальных сетях. И благодаря вам мы знаем, какие из опубликованных нами в 2016 году материалов оказались наиболее востребованы.



