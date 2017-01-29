5 мнений «за» и «против» социальных сетей
29 января – международный День без интернета. Кто-то откажется от всемирной паутины, а кто-то по традиции пойдет в Фэйсбук читать ленту новостей. «Фома» попросил ряд близких для редакции людей рассказать о том, что их сподвигло отказаться или наоборот, активно использовать социальные сети.
Знаменательные даты: 30 января — 5 февраля
Церковные праздники, памятные даты и исторические события в календаре «Фомы».
Поэт: исполнитель Божественных заповедей
«Толковый словарь» с Юрием Пущаевым
Мы в нашем «Толковом словаре» уже писали о древнегреческом слове ὁ Ποιητής (Poiētēs) – «Творец». Это одно из названий Бога, и употребляется оно, например, в Символе веры.
Так сказать. Выпуск 23
«Так сказать» — наша рубрика, в которой мы собираем маленькие фразы с очень большим смыслом, а еще — кадры, где за образом, пойманным фотографом, проступает неуловимое. Это то, чем мы хотим поделиться с вами и чем, надеемся, вам тоже захочется поделиться.
Пятно на планете Земля
Помню, на самой заре нашей совместной жизни мы с женой, улыбаясь, смотрели, как ее папа стирает под краном полиэтиленовые пакетики. Тесть старательно их мыл, потом вешал сушиться на прищепки, как белье. А мы смотрели на это со снисходительной улыбкой… Сегодня я каждый день вспоминаю об этих его смешных пакетиках, только уже совсем иначе отношусь к такой бережливости.
Проект «Общее дело» отмечает 10-летие
Фотографии Владимира Ештокина
Проект возрождения деревянных храмов Русского Севера «Общее дело» отмечает 10-летие своей деятельности. 29 января 2017 года в столичном храме Христа Спасителя пройдет юбилейная десятая встреча участников проекта.
Как незаметно спасти храм, зачем веселить ребенка в беде и можно ли спрятаться от Бога, — в Удивительных историях на сайте «Фомы».
Суть вещей: крест святой Нины
27 января празднуется память святой Нины
Крест святой Нины — крест, сплетенный из виноградной лозы. По преданию, Богородица явилась святой Нине во сне и вручила ей крест перед тем, как направить ее на миссионерскую деятельность в Грузию. Крест святой Нины — главная святыня Грузинской Церкви.
50 великих стихотворений. Отрывок (Ангел Благого Молчания)
«Никто не забыт, ничто не забыто» — эти слова известны всем. Автор этих строк – поэтесса Ольга Берггольц, которую называли «музой блокадного Ленинграда». В проекте «50 великих стихотворений» мы поговорим о поэте, чьи стихи и голос вселяли в ленинградцев надежду и веру в то, что голод и холод обязательно покинут их ледяные дома.
Псалтирь. Опыт стихотворного переложения
Мы уже писали о книге Владимира Шумейко «Псалтирь. Опыт стихотворного переложения» и размещали несколько псалмов из книги. Предлагаем вашему вниманию еще несколько текстов.
Нерчинская каторга: как была устроена система дореволюционных тюрем?
Через нее прошли Достоевский и Чернышевский. Через нее прошли декабристы, революционеры-демократы, народовольцы. О ней мы читали в учебниках истории и в русской классической литературе. Но посмотреть, как русская каторга выглядела в реальности, сегодня очень трудно. Эти особые памятники прошлого находятся в плачевном состоянии, и через них не проходят туристические маршруты. О том, почему так важно их сохранить и чем тема каторги может быть интересна сегодня, рассказывает Александр Петров, помощник начальника Управления Минюста России по Забайкальскому краю.
Разве нельзя быть добрым без Бога?
Диалог с атеистами: православные аргументы
В рамках христианского взгляда на мир мы можем признавать добрые дела неверующих — добрыми, и быть за них благодарными. Проблема возникает, когда мы пытаемся посмотреть на явление глазами атеиста.
Кому принадлежал Исаакиевский собор до революции?
В дискуссии о передаче Исаакиевского собора в пользование Церкви часто звучит такой тезис: Исаакий и до революции никогда не принадлежал Церкви, но был в собственности государства. А раз так, то нечего и огород городить. Если в царской православной России этот храм не принадлежал Церкви, то сейчас и подавно. Так ли это?
Что общего у церковной мозаики и поисков современного светского искусства? Художник-монументалист Алексей Жучков утверждает – византийские корни. Причем ему удается реализовывать свои творческие поиски как в церковной, так и в светской мозаике.