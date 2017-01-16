Мир на Украине
О духовном единстве России и Украины
24 дня шли люди и 24 дня за них молились не только на Украине, но и в Беларуси, России, других странах пастырской ответственности Русской Церкви, а также в братских Поместных Церквах. Крестный ход стал символом надежды. Надежды на мир, на преодоление противоречий на многострадальной украинской земле. Надежды на то, что любовь и вера сильнее ненависти и подозрительности.
Сглаз долой: почему Церковь не принимает механизмы магии
В чем разница между молитвой и заклинанием, между святыми и целителями? Почему магическое сознание популярно и среди христиан? Об этом и многом другом мы поговорили с настоятелем Пятницкого подворья Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде протоиереем Павлом Великановым.
Никита ищет папу и маму
Никита — интеллектуал: любит решать головоломки, играет в шахматы и в свое удовольствие разучивает стихи, которые ему нравятся. Но это не значит, что он целыми днями только сидит на одном месте. Он любит погонять в футбол, занимается самбо. Еще одно занятие для души — лепка из глины.
Знаменательные даты: 16 — 22 января
Церковные праздники, памятные даты и исторические события в календаре «Фомы».
Рай: красивое и здоровое место
Сад – это образ красивого и здорового места, где человек ближе всего к природе. В то же время текущие мимо ручьи утоляют его жажду, а растущие в саду деревья дают человеку пищу и способны своими ветвями укрыть его от зноя и непогоды. То есть, сад может служить человеку огромным и прекрасным домом, когда весь мир ему свой, родной.
Обрезание: история и христианские смыслы
14 января Русская Православная Церковь отмечает праздник Обрезания Господня. Христиане придают ему особое значение, и видят в этом празднике сразу несколько важных для себя смыслов.
Одинок ли одинокий, кто знает результат лечения и может ли встреча с лохматым человеком опровергнуть существование парикмахера — в притчах на «Фоме».
Ледяные дорожки
Возле дорожки стояла хорошо одетая пожилая женщина и производила какие-то странные манипуляции: то носком, то каблуком сапога она неловко колотила по льду так, будто пыталась что-то из него выковырять. Потом вдруг спешно убирала ногу, в непринужденной позе озабоченно смотрела на часы, словно ожидала здесь кого-то.
Когда приходит Новый год…
Павел Флоренский как-то подметил: «Русская вера сложилась из взаимодействия трех сил: греческой веры, принесенной нам монахами и священниками Византии, славянского язычества, которое встретило эту новую веру, и русского народного характера, который по-своему принял византийское православие».
Лучшая доля
Поэзия Алексея Дьячкова в рубрике Павла Крючкова
И вдруг эти стихи. Словно достали с антресолей мои детские рисунки. И показали мне — взрослому: начитанному и нахватанному.
О Всенощном бдении. Часть 6
О Великом славословии
Мы напоминаем миру о смысле его существования. Мы, разные и далеко не совершенные, собираемся в храмах, чтобы славословить Бога, и это единственное, неоценимо важное послание наше миру. Миру, теряющему без Бога разум.
Леонардо да Винчи: «Поклонение волхвов»
Как простому зрителю стать участником Рождественских событий
«Поклонение волхвов» Леонардо да Винчи – одна из самых популярных живописных работ на Рождественскую тему. Леонардо не закончил ее, как, впрочем, и многие другие свои картины. Несмотря на это, «Поклонение волхвов» — важная веха для эпохи Возрождения, практически прорыв.
Вифлеем: город, где все началось
Фотопутешествие Владимира Ештокина
Вифлеем — город, где родился Христос. Сейчас здесь находится одна из важнейших христианских святынь — храм Рождества. В его крипте находится пещера Рождества Христова и чудотворная Вифлеемская икона улыбающейся Божией Матери. В комплекс храма Рождества Христова входит и пещера Избиенных младенцев, память которых отмечается Русской Православной Церковью 11 января.
По каким признакам можно определить, кто изображен на иконе?
Чтобы узнать, кто изображен на иконе, нужно посмотреть на надпись рядом с нимбом вокруг головы Христа, Богородицы или святых. Именно надписи рассказывают о том, кто или даже что изображено на святом образе.