Рождество Христово 2017 9 января 2017

Что дети видят в Рождество: невыдуманные истории

Для детей праздник Рождества значит не меньше, чем для взрослых. А для некоторых из них Рождество — это не только елка, подарки и праздничный стол, но и какая-то важная жизненная история. Мы решили собрать такие реальные истории — и попросили поделиться ими ребят, преимущественно учеников православных гимназий. Свои работы нам прислали дети из Москвы и Подмосковья, Кирова, Нижегородской и Тверской областей. Лучшие истории мы пообещали опубликовать на сайте — и выполняем свое обещание.


Рождество Христово 2017 9 января 2017

Бог, которого мы можем уважать

Люди поздравляют друг друга с Рождеством, дарят друг другу подарки, желают всего самого-самого лучшего… Но мало кто задает себе при этом вопрос: а что же такое, собственно, я сегодня праздную?


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Последние новости

Владимир Легойда 9 января 2017

Рождество: Основные смыслы

Тот, Кто являлся непостижимой тайной, Тот, Кого в древнееврейской традиции напрямую не называли, имя Которого только один раз в году мог произносить первосвященник, заходя в святая святых Иерусалимского Храма, становится Человеком и открывает Себя людям.


Святые Древней Церкви 9 января 2017

Первомученик и архидиакон Стефан

История в картинках

Церковь вспоминает первомученика Стефана несколько раз в году, в том числе и 28 сентября, в день перенесения мощей святого из Иерусалима в Константинополь.


Без рубрики 8 января 2017

Знаменательные даты: 9 – 15 января 2017

Церковные праздники, памятные даты и исторические события в календаре «Фомы».


Апостолы 8 января 2017

Апостол Иаков, брат Господень

Святой Иаков — первый апостол, которому явился Иисус Христос после воскресения из мертвых. Церковь называет его братом Господним и празднует память на следующий день после Рождества Христова — 8 января.


Рождество Христово 2017 7 января 2017

Кто такая Пресвятая Богородица

8 января Церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы

В молитвах ее называют «Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим», то есть выше и славнее самых высоких ангельских чинов – Херувимов и Серафимов.


Рождество Христово 2017 7 января 2017

Сева

Святочный рассказ отца Александра Авдюгина

Всё бы хорошо — и прихожан достаточно, и спонсоры с ближайшей шахты есть, да вот только через дорогу от церкви жил Сева.


Рождество Христово 2017 7 января 2017

Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

«Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам» (Евр. 10, 24). Преодолевая конфликты и разделения, мы несем миру самую убедительную проповедь о Родившемся Спасителе и делами свидетельствуем о необычайной красоте и духовной силе православной веры.


Рождество Христово 2017 6 января 2017

4 рождественских истории

Рождество Христово — время чудес и приключений, которые происходят не только с детьми. В преддверии этого праздника редакция “Фомы” попросила священников рассказать историю о самом запомнившемся Рождестве.


Рождество Христово 2017 6 января 2017

Рождество Твое, Христе Боже наш…

Главные молитвы Рождества: перевод и текст

Главный гимн Рождества в Православной Церкви – это тропарь Праздника, который датируют IV веком. Этот гимн говорит о познании Бога человеком. Пути к этому познанию могут быть разными – в том числе через научное исследование звезд, как это произошло с волхвами. А именование Христа «Солнцем правды» указывает на Спасителя как на Источник жизни и света, чистоты и праведности


Рождество Христово 2017 5 января 2017

Рождественские паремии

Каждый год накануне праздника Рождества Христова, в Сочельник, во всех православных храмах прочитываются восемь особых рождественских паремий. Что такое паремия? Откуда появилась традиция таких чтений? В чем заключается смысл тех паремий, которые мы слышим в Сочельник?


Рождество Христово 2017 5 января 2017

Сочельник

Навечерие Рождества Христова: почему нужно поститься до первой звезды

Сочельник, или, как его еще называют, Навечерие Рождества Христова – это день накануне праздника, по-своему очень радостный.


"Реплики" Александра Ткаченко 5 января 2017

Короткая память мастера-ломастера

…Жене опять сразу полегчало. Ну а я, естественно — весь в лучах мастер-ломастерского своего триумфа, наслаждаюсь собственной технической состоятельностью. И за всеми этими приятностями забыл сделать одну простую, но очень важную вещь. Вот и попробуйте угадать — какую?


Рождество Христово 2017 5 января 2017

Это Рождество будет для вас последним

Христос — это Альфа и Омега, Начало и Конец. Где бы Он ни был, там же находится начало и конец всех вещей. Если Христос по-настоящему присутствует в Рождестве в этом году, тогда это последнее Рождество — и первое Рождество одновременно. И если от подобных заявлений у вас зашевелились волосы на голове, то продолжайте читать.


Без рубрики 4 января 2017

И какие получали: Николай Чудотворец, мученица Дорофея, Павлин Ноланский, Роман Сладкопевец

В нашей обыденной жизни мы привыкли к тому, что подарок — всего лишь средство порадовать своих близких. Но дар святого всегда больше, чем просто радость. Это именно то, «чего мне так сильно не хватало».


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