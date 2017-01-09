Для детей праздник Рождества значит не меньше, чем для взрослых. А для некоторых из них Рождество — это не только елка, подарки и праздничный стол, но и какая-то важная жизненная история. Мы решили собрать такие реальные истории — и попросили поделиться ими ребят, преимущественно учеников православных гимназий. Свои работы нам прислали дети из Москвы и Подмосковья, Кирова, Нижегородской и Тверской областей. Лучшие истории мы пообещали опубликовать на сайте — и выполняем свое обещание.



