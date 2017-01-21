Толковый словарь 21 января 2017

Бог: Творец и главный Поэт

Существование всех вещей этого мира таинственно и в глубочайшем смысле ничем не обусловлено.


Опыт веры 21 января 2017

3 истории о стойкости

Святители Василий Великий и Лука Войно-Ясенецкий, отец Павел Груздев

Много ли вещей у святителя, кто может не потерять чувство юмора на суде и почему ноги не мерзнут, — в удивительных историях на «Фоме».


Мысли великих 21 января 2017

Так сказать. Выпуск 22

«Так сказать» — наша рубрика, в которой мы собираем маленькие фразы с очень большим смыслом, а еще — кадры, где за образом, пойманным фотографом, проступает неуловимое. Это то, чем мы хотим поделиться с вами и чем, надеемся, вам тоже захочется поделиться.


Поэтическая классика 20 января 2017

50 великих стихотворений. Белла Ахмадулина. На мотив икоса

Белла Ахмадулина — автор знаменитых «А напоследок я скажу…» и «По улице моей который год…» — ровно 18 лет назад, 20 января, написала одно из своих самых сокровенных и сложных стихотворений «На мотив икоса». Именно о нем — очередной выпуск проекта «50 великих стихотворений».


Вопросы священнику

Последние новости

Крещение Господне 2017 20 января 2017

Чудо, даже вполне явное и необъяснимое, ничего не докажет душе, которая не желает, чтобы ей что-либо доказали. Я это хорошо знаю по собственному опыту.


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Святые 19 января 2017

Предтеча: Идущий впереди

20 января - Собор Иоанна Предтечи

Иоанну Крестителю отводится очень большое место в церковной традиции. С истории его рождения начинается евангельское повествование; о нем часто говорит Христос в Своих речах; ему посвящены многие храмы, монастыри и даже города. Но почему так? Ведь если бегло прочитать Евангелие, то может показаться, что Предтеча был таким же пророком, как и предшествующие Божьи посланники, а его проповедь мало чем отличается от их подвига.


Крещение Господне 2017 19 января 2017

3 Крещенские истории

Как отпраздновать праздник Крещения Господня и спасти примерзшие к металлическому кресту руки, встретить будущую жену и перейти на другую сторону экватора. Специально для «Фомы» несколько священников рассказали свои истории о самом запомнившемся Крещении.


Сергей Худиев 19 января 2017

“Вера в сверхъестественное противна разуму”. Что отвечать атеисту на это утверждение?

Если наши способности к познанию полностью сформированы процессом эволюции, то они не заточены под познание истины — они заточены под поиски еды и возможностей для размножения, и надежность нашего мозга для того, чтобы делать выводы об устройстве мироздания или бытии Божием, более чем сомнительна, — Сергей Худиев в проекте «Диалог с атеистами: православные аргументы».


Читаем Писание 18 января 2017

Крещение Иисуса Христа в Евангелии от Матфея

Исполнение правды

Иоанн крестил людей в Иордане крещением покаяния и говорил: Идущий за мною сильнее меня (Мф 3:11). Пришедшему же к нему Христу он сказал: мне надобно креститься от Тебя. И получил ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду.


Рождество Христово 2017 18 января 2017

Рождество — что это для нас? Как описать нашу рождественскую радость? А если не описать, а запечатлеть на фотографии? Ночное небо, зимние пейзажи, праздничный храм, люди и их улыбки, елки и любимые елочные игрушки. Все это вы показали нам, приняв участие в фотофестивалях на странице журнала «Фома» в социальной сети «ВКонтакте»: «Ёлочная игрушка с историей» и «Накануне Рождества — 2017».


Рождество Христово 2017 18 января 2017

Рождественские вертепы под звуки Вифлеема

Фоторепортаж

На святках в Москве на разных площадках прошли вертепные представления. Сюжет один — Рождественский, а каждое представление уникально. Куклы, домики, оформление — все поражает многообразием фантазии и творчества.


Культура 18 января 2017

В Церковно-археологическом кабинете при Московской духовной академии в Сергиевом Посаде собрано около 20 000 экспонатов. У каждой из этих вещей — интересная и порой неожиданная история, которая заставляет смотреть на нее по-другому. Редакция «Фомы» побывала в ЦАКе и выбрала 12 интересных экспонатов, о которых есть что рассказать.


Новости 17 января 2017

Прощание с Доктором Лизой

В понедельник 16 января в Москве прошли отпевание и похороны известного врача, главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки (Доктора Лизы), погибшей при крушении ТУ-154 над Черным морем 25 декабря 2016 года.


Жизнь Церкви 17 января 2017

Церковный сторож — человек, который следит за порядком в храме днем и закрывает его на ночь. Он может ночевать внутри, но это не обязательно: все зависит от прихода и настоятеля храма. Кто и зачем приходит работать в храм сторожем, страшно ли оставаться ночью в храме и насколько близок гоголевский «Вий» к реальности — в нашем проекте “Люди в храме”.


Крещение Господне 2017 17 января 2017

Крещенский Сочельник – время, когда надо быть в храме

Протоиерей Максим Первозванский о том, что делать накануне праздника Крещения

Крещенский Сочельник (Сочевник) — это народное название дня накануне праздника Крещения Господня, происходящее от слова «сочиво» – постного блюда, которое верующие едят в этот день. Сочиво – это сваренные зерна пшеницы, приправленные медом, сухофруктами и иными сладостями. В церковной же традиции это время называется – Навечерие Крещения Господня или Навечерие Богоявления.


Интервью 17 января 2017

Александр Тимофеевский. Больше крокодила

Разговор с поэтом, драматургом и сценаристом Александром Тимофеевским

Он прошел блокаду, имел много проблем с КГБ и пережил эпоху поэтического подполья. Его стихи мир увидел с опозданием в 40 лет. Большинству из нас он известен как автор песенки «Пусть бегут неуклюже…». Но как признается он сам, ему всегда хотелось, чтобы люди познакомились в его творчестве с чем-то большим, чем эта песня.


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