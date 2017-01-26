Нерчинская каторга: как была устроена система дореволюционных тюрем?
Через нее прошли Достоевский и Чернышевский. Через нее прошли декабристы, революционеры-демократы, народовольцы. О ней мы читали в учебниках истории и в русской классической литературе. Но посмотреть, как русская каторга выглядела в реальности, сегодня очень трудно. Эти особые памятники прошлого находятся в плачевном состоянии, и через них не проходят туристические маршруты. О том, почему так важно их сохранить и чем тема каторги может быть интересна сегодня, рассказывает Александр Петров, помощник начальника Управления Минюста России по Забайкальскому краю.
Разве нельзя быть добрым без Бога?
Диалог с атеистами: православные аргументы
В рамках христианского взгляда на мир мы можем признавать добрые дела неверующих — добрыми, и быть за них благодарными. Проблема возникает, когда мы пытаемся посмотреть на явление глазами атеиста.
Кому принадлежал Исаакиевский собор до революции?
В дискуссии о передаче Исаакиевского собора в пользование Церкви часто звучит такой тезис: Исаакий и до революции никогда не принадлежал Церкви, но был в собственности государства. А раз так, то нечего и огород городить. Если в царской православной России этот храм не принадлежал Церкви, то сейчас и подавно. Так ли это?
Что общего у церковной мозаики и поисков современного светского искусства? Художник-монументалист Алексей Жучков утверждает – византийские корни. Причем ему удается реализовывать свои творческие поиски как в церковной, так и в светской мозаике.
История в картинках
Святая мученица Татиана родилась в Риме в конце II века, в знатной семье: отец ее трижды занимал пост консула. Он был тайным христианином и воспитал дочь в своей вере. Татиана, став совершеннолетней, решила, что не будет выходить замуж. Она посвятила жизнь Христу. За свои добродетели и труды она была возведена в диаконисы. Этот чин существовал в древней Церкви и означал, что девушка имеет при храме ряд важных обязанностей (например, готовить женщин ко крещению, помогать с организацией порядка в храме, заниматься делами милосердия и так далее).
Как пережить измену мужа?
и Почему мужчины изменяют женам?
Протоиерей Алексий Уминский о супружеских изменах, полигамии в Ветхом Завете и о том, какой ценой спасти брак и кому это по силам.
Татьянин день
25 января память святой мученицы Татьяны
С легкой руки императрицы Елизаветы Петровны святая Татьяна стала не только хорошо известной в России святой, но и покровительницей Московского Университета, а день памяти мученицы Татьяны — 25 января — стал считаться днем студентов. Что касается имени, то в Европе Татьяну считают сугубо русским именем.
Тихий Апокалипсис
Практически ничто уже не заявляет о себе как о маловажном, незначительном или о чем-то, что может подождать, пока мы вернемся. За наше внимание борется множество настойчивых воплей со всех сторон — и это оглушает. «Сделай это! Прочти то! Купи это! Запомни то! Поверь в это!»
Другой 1917-й
Были ли реальные альтернативы революции 100 лет назад?
Можно ли было не допустить революцию? В какой момент она стала уже совершенно неизбежной? А если удалось бы ее не допустить, то что было бы дальше? Насколько отличался бы такой мир от нашей реальности? По просьбе «Фомы» историки и публицисты, занимавшиеся тем периодом, пытаются представить, мог бы 1917-й год в России пройти по-другому.
Знаменательные даты: 23 – 29 января 2017
Церковные праздники, памятные даты и исторические события в календаре «Фомы».
Бог: Творец и главный Поэт
Существование всех вещей этого мира таинственно и в глубочайшем смысле ничем не обусловлено.