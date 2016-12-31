Рождество Христово 2017 31 декабря 2016

Как в России начали «толкаться» Новый год и Рождество

Дмитрий Володихин об указе Петра I

Откуда взялось это двоение, общеизвестно. Но мало кто задумывался над тем, почему царь Петр Алексеевич решился на столь серьезную перемену.


Святые пишут нам 31 декабря 2016

Священномученик Фаддей (Успенский): Любовь воссияет снова

Память священномученика Фаддея - 31 декабря

«…изменчиво сердце человеческое, не прочна его любовь… Подул ветер, наступила буря, постигли человека беды жизни, и любви как бы не осталось в его сердце, душа его пустеет и наполняется мраком. Что же делать тогда?»


Журнал "Фома" 31 декабря 2016

Фома 2016: главные тексты года

В наступающем году мы, редакция журнала «Фома», хотели бы поздравить себя с тем, что вас, дорогие читатели сайта, c каждым днем все больше! Вы читаете наши материалы, комментируете их на сайте и активно общаетесь с нами в социальных сетях. И благодаря вам мы знаем, какие из опубликованных нами в 2016 году материалов оказались наиболее востребованы.


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Святые 31 декабря 2016

История в картинках

1 января, когда тысячи людей пытаются прийти в себя после новогоднего застолья, Православная Церковь вспоминает страдания мученика Вонифатия, которому молятся об избавлении от пьянства. Никто специально так не планировал — даты сошлись после перевода страны на григорианский календарь в 1918 году.


"Реплики" Александра Ткаченко 30 декабря 2016

Дед Мороз и валеночки под елкой

Подумали-подумали, и решили – пускай уж будет и у нас в семье новогодний праздник. Без особого шика, конечно. Но – с елкой, которую мы всей семьей наряжали. С детскими валеночками, которые наша ребятня ставила под елку в ночь под Новый Год. Ну и конечно – с письмами Деду Морозу.


Благотворительность 30 декабря 2016

И о том, как каждый, кто хочет помочь, еще может успеть до 31 декабря. Фоторепортаж Юлии Маковейчук

Сбор Новогодних подарков фонда «Старость в радость » для одиноких бабушек и дедушек в домах престарелых и поздравления их с Новым годом и Рождеством — всегда настоящее чудо! Чудо доброты людей, которые приносят подарки, которые развозят, чудо трудолюбия волонтеров, которые пакуют и сортируют, чудо терпения водителей, и, конечно, чудо радости и совершенно безусловной любви всех, кто едет дарить подарки и радуется вместе со стариками, потому что с ними невозможно не радоваться.


Вера 30 декабря 2016

День, который вы проживаете слепыми

О Воскресении и Рождестве в колонке отца Стивена Фримана. Отец Стивен – настоятель храма святой Анны в г. Оук Ридж, штат Теннесси, создатель популярного православного блога Glory To God For All Things (Слава Богу за все).


Московское метро и МЦК будут работать на Рождество до 3-х часов ночи

Мысли великих 30 декабря 2016

2016-й. Лица и слова, которые останутся в нашей памяти

В специальном выпуске рубрики “Так сказать” — люди, которые ушли от нас в 2016 году, и их слова, которые останутся с нами навсегда.


Владимир Легойда 29 декабря 2016

Рождество Христово: Царь, который пришел послужить

Он рождается в хлеву, в яслях, где хранилась пища для скота. Не во дворце, как Будда, который сам себе родителей выбирает, не в царской семье… Фактом такого рождения Евангелие утверждает новый образец отношения к жизни. В чем он, этот образец? Почему Бог именно так приходит в мир?


Святые 29 декабря 2016

Как случайности влияли на жизнь святых

Или 6 знаковых историй: Мученик Вонифатий, Мартин Турский, блаженный Августин, праведный Петр, Иоанн Кронштадтский, святитель Тихон.

«Случайности не случайны», — многозначительно скажет один. Другой махнет на это рукой, сославшись на спонтанность и хаотичность событийного потока. Было ли место случайностям в жизни угодников Божиих?


Всенощное бдение с пояснением 29 декабря 2016

О Всенощном бдении. Часть 4

О шестопсалмии и чтении Евангелия

Как ни торжественен полиелей, но кульминацией всей праздничной утрени является не он, а чтение Евангелия.


Уничтожение тиража Библий по решению суда незаконно — считают в Московской Патриархии

Кино 28 декабря 2016

«Ученик», «Монах и бес»: такие разные притчи

В уходящем году вышло два фильма, где вера, святость, грех — не просто фон для остросюжетной истории, а именно что основной предмет разговора. Но разговор этот получается очень разным — и по исходной задаче, и по результатам. Писатель Виталий Каплан сравнивает обе картины.


Январь 28 декабря 2016

Православные праздники в январе 2017

Церковные праздники и дни памяти святых в календаре «Фомы».


Строфы 28 декабря 2016

Светлая зима

Поэзия Олега Бундура в рубрике Павла Крючкова

Во многих детских стихах сегодняшнего автора, фамилия которого отзывается то ли сказочным музыкальным инструментом, то ли названием какого-то острова-полуострова, — я и нашел родную душу. Нашел что-то вроде мечты о себе, — о таком, каким хотелось бы себя вспоминать, думая о самой лучшей поре.


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