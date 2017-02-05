В каждой шутке, как известно, лишь доля шутки. В гениальной комедии «День сурка», где герой попадает в дурную бесконечность одного и того же дня, безусловно, есть над чем посмеяться. Однако вовсе не комические эпизоды сделали этот фильм любимым у зрителей всего мира. Есть в нем нечто, гарантированно цепляющее каждого зрителя, независимо от возраста, поколения, страны проживания и культурного багажа. Дело в том, что этот фильм – о самом главном предназначении человека. О том, как быть богом.