Владимир Легойда 16 января 2017

Мир на Украине

О духовном единстве России и Украины

24 дня шли люди и 24 дня за них молились не только на Украине, но и в Беларуси, России, других странах пастырской ответственности Русской Церкви, а также в братских Поместных Церквах. Крестный ход стал символом надежды. Надежды на мир, на преодоление противоречий на многострадальной украинской земле. Надежды на то, что любовь и вера сильнее ненависти и подозрительности.


Вера 16 января 2017

Сглаз долой: почему Церковь не принимает механизмы магии

В чем разница между молитвой и заклинанием, между святыми и целителями? Почему магическое сознание популярно и среди христиан? Об этом и многом другом мы поговорили с настоятелем Пятницкого подворья Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде протоиереем Павлом Великановым.


У вас будет ребенок 16 января 2017

Никита ищет папу и маму

Никита — интеллектуал: любит решать головоломки, играет в шахматы и в свое удовольствие разучивает стихи, которые ему нравятся. Но это не значит, что он целыми днями только сидит на одном месте. Он любит погонять в футбол, занимается самбо. Еще одно занятие для души — лепка из глины.


Вопросы священнику

Последние новости

Знаменательные даты 15 января 2017

Знаменательные даты: 16 — 22 января

Церковные праздники, памятные даты и исторические события в календаре «Фомы».


Приложение для Android
Толковый словарь 15 января 2017

Рай: красивое и здоровое место

Сад – это образ красивого и здорового места, где человек ближе всего к природе. В то же время текущие мимо ручьи утоляют его жажду, а растущие в саду деревья дают человеку пищу и способны своими ветвями укрыть его от зноя и непогоды. То есть, сад может служить человеку огромным и прекрасным домом, когда весь мир ему свой, родной.


Православные праздники 13 января 2017

Обрезание: история и христианские смыслы

14 января Русская Православная Церковь отмечает праздник Обрезания Господня. Христиане придают ему особое значение, и видят в этом празднике сразу несколько важных для себя смыслов.


Опыт веры 13 января 2017

Одинок ли одинокий, кто знает результат лечения и может ли встреча с лохматым человеком опровергнуть существование парикмахера — в притчах на «Фоме».


"Реплики" Александра Ткаченко 13 января 2017

Ледяные дорожки

Возле дорожки стояла хорошо одетая пожилая женщина и производила какие-то странные манипуляции: то носком, то каблуком сапога она неловко колотила по льду так, будто пыталась что-то из него выковырять. Потом вдруг спешно убирала ногу, в непринужденной позе озабоченно смотрела на часы, словно ожидала здесь кого-то.


Рождество Христово 2017 13 января 2017

Когда приходит Новый год…

Павел Флоренский как-то подметил: «Русская вера сложилась из взаимодействия трех сил: греческой веры, принесенной нам монахами и священниками Византии, славянского язычества, которое встретило эту новую веру, и русского народного характера, который по-своему принял византийское православие».


Строфы 12 января 2017

Лучшая доля

Поэзия Алексея Дьячкова в рубрике Павла Крючкова

И вдруг эти стихи. Словно достали с антресолей мои детские рисунки. И показали мне — взрослому: начитанному и нахватанному.


Всенощное бдение с пояснением 12 января 2017

О Всенощном бдении. Часть 6

О Великом славословии

Мы напоминаем миру о смысле его существования. Мы, разные и далеко не совершенные, собираемся в храмах, чтобы славословить Бога, и это единственное, неоценимо важное послание наше миру. Миру, теряющему без Бога разум.


Хористы Саратова спели о Рождестве Христовом в торговом центре. Видео

Рождество Христово 2017 12 января 2017

Леонардо да Винчи: «Поклонение волхвов»

Как простому зрителю стать участником Рождественских событий

«Поклонение волхвов» Леонардо да Винчи – одна из самых популярных живописных работ на Рождественскую тему. Леонардо не закончил ее, как, впрочем, и многие другие свои картины. Несмотря на это, «Поклонение волхвов» — важная веха для эпохи Возрождения, практически прорыв.


Рождество Христово 2017 11 января 2017

Вифлеем: город, где все началось

Фотопутешествие Владимира Ештокина

Вифлеем — город, где родился Христос. Сейчас здесь находится одна из важнейших христианских святынь — храм Рождества. В его крипте находится пещера Рождества Христова и чудотворная Вифлеемская икона улыбающейся Божией Матери. В комплекс храма Рождества Христова входит и пещера Избиенных младенцев, память которых отмечается Русской Православной Церковью 11 января.


Православный храм 11 января 2017

По каким признакам можно определить, кто изображен на иконе?

Чтобы узнать, кто изображен на иконе, нужно посмотреть на надпись рядом с нимбом вокруг головы Христа, Богородицы или святых. Именно надписи рассказывают о том, кто или даже что изображено на святом образе.


Показать еще • • •