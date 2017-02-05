Знаменательные даты: 6 — 12 февраля 2017
Церковные праздники, памятные даты и исторические события в календаре «Фомы».
Добродетель: мужество на войне со своими грехами
Слово «добродетель» сегодня непопулярно. И дело не только в том, что оно выглядит старомодно, почти как «ланиты» или «лепота». Также, кстати, как и слово «грех». У этой старомодности должны быть исходные причины, не имеющие прямого отношения к лингвистике.
7 фотографий новомучеников до и после ареста
5 февраля 2017 года Русская Православная Церковь празднует Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. В этот день Русская Православная Церковь вспоминает всех пострадавших за веру во Христа в годы гонений в России после революции 1917 года. Среди убитых и замученных в годы гонений — огромное множество православных мирян, монахов, священнослужителей.
О мытаре и фарисее
Говорят, эта притча о гордости и об уничижении гордящегося. Возможно, она говорит и об этом тоже – но не только об этом. И, возможно, она говорит об этом не так (и не то), как мы думаем.
Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче
Текст и перевод
«Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче» — первый из покаянных тропарей, которые мы можем слышать во время богослужения еще даже до начала самого Великого поста. Впервые — в Неделю о мытаре и фарисее.
Крест как «новый опыт», или таланту можно всё?
4 февраля - 10 лет со дня смерти Ильи Кормильцева
В 1992 году, мы с друзьями искали переводчика на роман Клайва Льюиса «Пока мы лиц не обрели». То есть даже этого названия тогда не было — его как раз Илья и нашел. Кто-то порекомендовал нам обратить на него внимание, показал его переводы. Переводы мне понравились…
Люди Божьи
И приснился мне хороший такой, добрый сон – Оптина Пустынь. Только не та, какой она была тогда, а другая – с достроенной уже колокольней, с восстановленными храмами, с золотыми крестами на куполах. Почему-то виделось это все в странном ракурсе – будто бы сверху, с большой высоты… Проснулся я от радостного крика: «О, мужичок, ну это ты попал!»
Календарь великого поста
Инфографика
Календарь Великого поста 2017 года: когда начинается и заканчивается Великий пост, какие подготовительные недели ему предшествуют, чему посвящены воскресные дни поста и каждый день Страстной недели — все это в инфографике «Фомы». Первая подготовительная неделя — 5 февраля.
День сурка
В каждой шутке, как известно, лишь доля шутки. В гениальной комедии «День сурка», где герой попадает в дурную бесконечность одного и того же дня, безусловно, есть над чем посмеяться. Однако вовсе не комические эпизоды сделали этот фильм любимым у зрителей всего мира. Есть в нем нечто, гарантированно цепляющее каждого зрителя, независимо от возраста, поколения, страны проживания и культурного багажа. Дело в том, что этот фильм – о самом главном предназначении человека. О том, как быть богом.
Юрий Грымов объявил охоту на интересных людей
Новый худрук «Модерна» рассказал о грядущих переменах в театре
Юрий Грымов выступает «за эксперимент и за высказывание». «Театр должен быть абсолютно открытой площадкой для реализации творческих идей. Мы – в поисках этих идей».
Противоречие в Евангелии?
Почему родословие Иисуса Христа, которое приводится в Евангелии от Матфея отличается от того, которое мы встречаем в Евангелии от Луки? На этот вопрос отвечает декан Королевского колледжа в Лондоне, Ричард Барридж – ведущий мировой специалист по Новому Завету.
Александр Тиханович – остаться верным
28 января 2017 года в возрасте 64 лет ушел из жизни знаменитый советский певец, народный артист Беларуси Александр Тиханович. О встречах и разговорах с ним вспоминает психолог Михаил Хасьминский.