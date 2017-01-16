Сад – это образ красивого и здорового места, где человек ближе всего к природе. В то же время текущие мимо ручьи утоляют его жажду, а растущие в саду деревья дают человеку пищу и способны своими ветвями укрыть его от зноя и непогоды. То есть, сад может служить человеку огромным и прекрасным домом, когда весь мир ему свой, родной.



