Противоречие в Евангелии?
Почему родословие Иисуса Христа, которое приводится в Евангелии от Матфея отличается от того, которое мы встречаем в Евангелии от Луки? На этот вопрос отвечает декан Королевского колледжа в Лондоне, Ричард Барридж – ведущий мировой специалист по Новому Завету.
Александр Тиханович – остаться верным
28 января 2017 года в возрасте 64 лет ушел из жизни знаменитый советский певец, народный артист Беларуси Александр Тиханович. О встречах и разговорах с ним вспоминает психолог Михаил Хасьминский.
Как чувство красоты доказывает существование Бога?
Диалог с атеистами: православные аргументы
Отражает ли наш опыт красоты некую реальность, которая существует в мироздании до нас, и которую мы просто — с благоговением и благодарностью — осознаём? Или красота — это только иллюзия, чисто субъективное переживание, которому не соответствует ничего за пределами нашего сознания?
…И ни слова о Христе?
Нет, я не собираюсь делать вид, что ничего не слышал о безусловно неприятных ситуациях, когда искренняя жертва на храм превращается в банальную оплату услуг. Я не считаю, что говорить тут не о чем. Но когда подобные дискуссии о «плате за духовность» начинают становиться одной из самых обсуждаемых тем, то появляется нечто, что должно было бы огорчить и встревожить гораздо сильнее.
8 лет назад состоялась интронизация Святейшего Патриарха Кирилла
В среду 1 февраля 2017 года Русская Православная Церковь отмечает 8-ую годовщину со дня интронизации Святейшего Патриарха Кирилла.
Моя семья: История катастрофы. История любви
Я уже не помню, как начался тот судьбоносный разговор. Помню ослепительно яркие солнечные лучи, пересекающие детскую комнату, и пылинки в них. Помню, как сижу на кровати и не могу сделать вдох – не хватает воздуха от услышанного от своих дочерей.
Музеи Ватикана запустили виртуальные туры
Посетителям канала предлагаются небольшие виртуальные экскурсии, в ходе которых можно ознакомиться с некоторыми из музейных экспонатов.
Преподобные Кирилл и Мария Радонежские: святые родители святого
31 января - день памяти преподобных Кирилла и Марии - родителей преподобного Сергия Радонежского
Преподобный Сергий Радонежский — великий подвижник земли Русской. В какой семье он воспитывался, кто были его родители — преподобные Кирилл и Мария, принявшие ангельский образ под конец жизни по примеру своего сына?
Фотоистория Юлии Маковейчук
В этом большом трехэтажном коттедже живут 7 человек. У всех —одновременная потеря слуха и зрения. Как многие люди с подобными сложностями, они могли оказаться в казенной атмосфере интернатов или домов инвалидов. Но у них есть дом. У них есть место, где они не просто «находятся на содержании», но пытаются по-настоящему — жить.
Владимир Легойда: О мироедах
Владимир Легойда — председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата, профессор кафедры мировой литературы и культуры МГИМО, главный редактор журнала «Фома» — о выступлении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Государственной Думе.
6 мнений «за» и «против» социальных сетей
29 января – международный День без интернета. Кто-то откажется от всемирной паутины, а кто-то по традиции пойдет в Фэйсбук читать ленту новостей. «Фома» попросил ряд близких для редакции людей рассказать о том, что их сподвигло отказаться или наоборот, активно использовать социальные сети.
Знаменательные даты: 30 января — 5 февраля
Церковные праздники, памятные даты и исторические события в календаре «Фомы».
Лера и Вадим ищут семью
Вадим, младший брат Леры, любит рисовать и мастерить разные поделки, которые он сразу же всем раздаривает. «Лера очень хорошая, всегда мне помогает», — говорит Вадим про старшую сестру.
Поэт: исполнитель Божественных заповедей
«Толковый словарь» с Юрием Пущаевым
Мы в нашем «Толковом словаре» уже писали о древнегреческом слове ὁ Ποιητής (Poiētēs) – «Творец». Это одно из названий Бога, и употребляется оно, например, в Символе веры.