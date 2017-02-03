"Реплики" Александра Ткаченко 3 февраля 2017

Люди Божьи

И приснился мне хороший такой, добрый сон – Оптина Пустынь. Только не та, какой она была тогда, а другая – с достроенной уже колокольней, с восстановленными храмами, с золотыми крестами на куполах. Почему-то виделось это все в странном ракурсе – будто бы сверху, с большой высоты… Проснулся я от радостного крика: «О, мужичок, ну это ты попал!»

Опыт веры 3 февраля 2017

3 притчи о неочевидном

Деньги, драконы, щиты и цена всего — в притчах на «Фоме».

Великий пост 2017 3 февраля 2017

Календарь великого поста

Инфографика

Календарь Великого поста 2017 года: когда начинается и заканчивается Великий пост, какие подготовительные недели ему предшествуют, чему посвящены воскресные дни поста и каждый день Страстной недели — все это в инфографике «Фомы». Первая подготовительная неделя — 5 февраля.

Вопросы священнику

Последние новости

"Реплики" Александра Ткаченко 2 февраля 2017

День сурка

В каждой шутке, как известно, лишь доля шутки. В гениальной комедии «День сурка», где герой попадает в дурную бесконечность одного и того же дня, безусловно, есть над чем посмеяться. Однако вовсе не комические эпизоды сделали этот фильм любимым у зрителей всего мира. Есть в нем нечто, гарантированно цепляющее каждого зрителя, независимо от возраста, поколения, страны проживания и культурного багажа. Дело в том, что этот фильм – о самом главном предназначении человека. О том, как быть богом.

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В Третьяковке покажут 18 шедевров искусства из Византии

Новости 2 февраля 2017

Юрий Грымов объявил охоту на интересных людей

Новый худрук «Модерна» рассказал о грядущих переменах в театре

Юрий Грымов выступает «за эксперимент и за высказывание». «Театр должен быть абсолютно открытой площадкой для реализации творческих идей. Мы – в поисках этих идей».

Новый Завет, Евангелие 1 февраля 2017

Противоречие в Евангелии?

Почему родословие Иисуса Христа, которое приводится в Евангелии от Матфея отличается от того, которое мы встречаем в Евангелии от Луки? На этот вопрос отвечает декан Королевского колледжа в Лондоне, Ричард Барридж – ведущий мировой специалист по Новому Завету.

Некролог 1 февраля 2017

Александр Тиханович – остаться верным

28 января 2017 года в возрасте 64 лет ушел из жизни знаменитый советский певец, народный артист Беларуси Александр Тиханович. О встречах и разговорах с ним вспоминает психолог Михаил Хасьминский.

Ортодоксия 1 февраля 2017

Как чувство красоты доказывает существование Бога?

Диалог с атеистами: православные аргументы

Отражает ли наш опыт красоты некую реальность, которая существует в мироздании до нас, и которую мы просто — с благоговением и благодарностью — осознаём? Или красота — это только иллюзия, чисто субъективное переживание, которому не соответствует ничего за пределами нашего сознания?

Даты февраля 1 февраля 2017

Православные праздники в феврале 2017

Церковные праздники и дни памяти святых в календаре «Фомы».

Колонка редактора 1 февраля 2017

…И ни слова о Христе?

Нет, я не собираюсь делать вид, что ничего не слышал о безусловно неприятных ситуациях, когда искренняя жертва на храм превращается в банальную оплату услуг. Я не считаю, что говорить тут не о чем. Но когда подобные дискуссии о «плате за духовность» начинают становиться одной из самых обсуждаемых тем, то появляется нечто, что должно было бы огорчить и встревожить гораздо сильнее.

Событие 1 февраля 2017

8 лет назад состоялась интронизация Святейшего Патриарха Кирилла

В среду 1 февраля 2017 года Русская Православная Церковь отмечает 8-ую годовщину со дня интронизации Святейшего Патриарха Кирилла.

Путешествия 31 января 2017

От истоков Руси

Вероятно, Торопец — ровесник Ладоги, одного из древнейших городов Руси. Правда, как он назывался в те далекие времена, не меньше 12 веков назад, доподлинно неизвестно. Поздние предания или легенды донесли до нас имя Кривитеск, Кривечь.

Семья 31 января 2017

Моя семья: История катастрофы. История любви

Я уже не помню, как начался тот судьбоносный разговор. Помню ослепительно яркие солнечные лучи, пересекающие детскую комнату, и пылинки в них. Помню, как сижу на кровати и не могу сделать вдох – не хватает воздуха от услышанного от своих дочерей.

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