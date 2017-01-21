20 января - Собор Иоанна Предтечи

Иоанну Крестителю отводится очень большое место в церковной традиции. С истории его рождения начинается евангельское повествование; о нем часто говорит Христос в Своих речах; ему посвящены многие храмы, монастыри и даже города. Но почему так? Ведь если бегло прочитать Евангелие, то может показаться, что Предтеча был таким же пророком, как и предшествующие Божьи посланники, а его проповедь мало чем отличается от их подвига.



