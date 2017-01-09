Что дети видят в Рождество: невыдуманные истории
Для детей праздник Рождества значит не меньше, чем для взрослых. А для некоторых из них Рождество — это не только елка, подарки и праздничный стол, но и какая-то важная жизненная история. Мы решили собрать такие реальные истории — и попросили поделиться ими ребят, преимущественно учеников православных гимназий. Свои работы нам прислали дети из Москвы и Подмосковья, Кирова, Нижегородской и Тверской областей. Лучшие истории мы пообещали опубликовать на сайте — и выполняем свое обещание.
Бог, которого мы можем уважать
Люди поздравляют друг друга с Рождеством, дарят друг другу подарки, желают всего самого-самого лучшего… Но мало кто задает себе при этом вопрос: а что же такое, собственно, я сегодня праздную?
Рождество: Основные смыслы
Тот, Кто являлся непостижимой тайной, Тот, Кого в древнееврейской традиции напрямую не называли, имя Которого только один раз в году мог произносить первосвященник, заходя в святая святых Иерусалимского Храма, становится Человеком и открывает Себя людям.
Первомученик и архидиакон Стефан
История в картинках
Церковь вспоминает первомученика Стефана несколько раз в году, в том числе и 28 сентября, в день перенесения мощей святого из Иерусалима в Константинополь.
Знаменательные даты: 9 – 15 января 2017
Церковные праздники, памятные даты и исторические события в календаре «Фомы».
Апостол Иаков, брат Господень
Святой Иаков — первый апостол, которому явился Иисус Христос после воскресения из мертвых. Церковь называет его братом Господним и празднует память на следующий день после Рождества Христова — 8 января.
Кто такая Пресвятая Богородица
8 января Церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы
В молитвах ее называют «Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим», то есть выше и славнее самых высоких ангельских чинов – Херувимов и Серафимов.
Сева
Святочный рассказ отца Александра Авдюгина
Всё бы хорошо — и прихожан достаточно, и спонсоры с ближайшей шахты есть, да вот только через дорогу от церкви жил Сева.
Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
«Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам» (Евр. 10, 24). Преодолевая конфликты и разделения, мы несем миру самую убедительную проповедь о Родившемся Спасителе и делами свидетельствуем о необычайной красоте и духовной силе православной веры.
4 рождественских истории
Рождество Христово — время чудес и приключений, которые происходят не только с детьми. В преддверии этого праздника редакция “Фомы” попросила священников рассказать историю о самом запомнившемся Рождестве.
Рождество Твое, Христе Боже наш…
Главные молитвы Рождества: перевод и текст
Главный гимн Рождества в Православной Церкви – это тропарь Праздника, который датируют IV веком. Этот гимн говорит о познании Бога человеком. Пути к этому познанию могут быть разными – в том числе через научное исследование звезд, как это произошло с волхвами. А именование Христа «Солнцем правды» указывает на Спасителя как на Источник жизни и света, чистоты и праведности
Рождественские паремии
Каждый год накануне праздника Рождества Христова, в Сочельник, во всех православных храмах прочитываются восемь особых рождественских паремий. Что такое паремия? Откуда появилась традиция таких чтений? В чем заключается смысл тех паремий, которые мы слышим в Сочельник?
Сочельник
Навечерие Рождества Христова: почему нужно поститься до первой звезды
Сочельник, или, как его еще называют, Навечерие Рождества Христова – это день накануне праздника, по-своему очень радостный.
Короткая память мастера-ломастера
…Жене опять сразу полегчало. Ну а я, естественно — весь в лучах мастер-ломастерского своего триумфа, наслаждаюсь собственной технической состоятельностью. И за всеми этими приятностями забыл сделать одну простую, но очень важную вещь. Вот и попробуйте угадать — какую?
Это Рождество будет для вас последним
Христос — это Альфа и Омега, Начало и Конец. Где бы Он ни был, там же находится начало и конец всех вещей. Если Христос по-настоящему присутствует в Рождестве в этом году, тогда это последнее Рождество — и первое Рождество одновременно. И если от подобных заявлений у вас зашевелились волосы на голове, то продолжайте читать.
И какие получали: Николай Чудотворец, мученица Дорофея, Павлин Ноланский, Роман Сладкопевец
В нашей обыденной жизни мы привыкли к тому, что подарок — всего лишь средство порадовать своих близких. Но дар святого всегда больше, чем просто радость. Это именно то, «чего мне так сильно не хватало».