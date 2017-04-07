14 фактов о жизни и борьбе патриарха Тихона
К 100-летию со дня избрания на патриарший престол
Ко дню кончины святителя Тихона «Фома» вспоминает о жизни и борьбе Патриарха-исповедника.
За фамилией Святейшего скрывается история его рода
Святитель Тихон до монашеского пострига носил имя Василий. Его фамилия — Беллавин — была достаточно распространенной в Псковской губернии, где он родился. Будущий Патриарх происходил из священнической семьи. По традиции Псковской губернии фамилию Беллавин могли носить люди строго духовного звания. По некоторым предположениям происходила она от прозвища «белый», которое ассоциировалось с чистотой и непорочностью. Такая фамилия говорила о благочестивости рода.
Кстати, с написанием фамилии Патриарха существует путаница. Связана она с тем, что советская пресса 1920-х годов систематически выбрасывала из фамилии Тихона одну букву «л». Эта ошибка закралась затем во многие статьи и издания. Корректное написание фамилии Святейшего все же — «Беллавин».
Уже в школьные годы сверстники в шутку кричали Василию: «Вашему Святейшеству многая лета!»
В возрасте 9 лет Василий начал посещать Торопецкое духовное училище. Его сверстники, зная миролюбивый и тихий характер будущего святого, как-то раз соорудили из кусочков жести кадило и, размахивая им, торжественно кричали ему: «Вашему Святейшеству многая лета!»
В Псковской духовной семинарии Василия прозвали Архиереем, а в Петербургской духовной академии — уже Патриархом. При этом его однокурсник протопресвитер Константин Израцов вспоминал: «Во всё время академического курса он был светским и ничем особенным не проявлял своих монашеских наклонностей. Его монашество после окончания Академии поэтому для многих его товарищей явилось полной неожиданностью».
Святитель Тихон путешествовал по местам знаменитой «золотой лихорадки», описанным Джеком Лондоном
Во время своего служения в США епископ Тихон совершил трехмесячное путешествие по Аляске. Здесь находились православные приходы, основанные русскими миссионерами в конце XVIII века. Хроника этих путешествий необыкновенна. Святитель останавливался в населенных пунктах с непроизносимыми названиями — остров Уналашка, Нунапылюгмют, Квихпах, Нуналеанхагмют, Калкагмют.
Епископ общался с местным населением, учил «туземцев» молиться по-христиански, дарил крестики и иконы. Известно, что будущий Патриарх сплавлялся по течению реки Юкон — по местам «золотой лихорадки», описанным знаменитым писателем Джеком Лондоном. Это путешествие было совсем не комфортным, а иногда — просто опасным. Сам святитель Тихон с весельем вспоминал затем, что ему пришлось «идти по тундрам пешком, спать двенадцати часов на земле, испытывать “короткость” в провизии и вести кровавую, но не всегда победоносную борьбу с комарами».
Однажды святитель произнес тост, сам того не желая
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По итогам первого голосования за кандидатуру на Патриарший престол святитель Тихон занял только третье место
Революция 1917 года оставила в прошлом российское самодержавие. Вся прежняя система церковного управления рухнула, и Церковь получила возможность восстановить утраченное почти на двести лет Патриаршество.
На Всероссийском Поместном Соборе было принято решение избрать Патриарха. После четырех туров голосования Собор избрал трех кандидатов на патриарший престол. Первым оказался архиепископ Харьковский Антоний (Храповицкий) — 101 голос. За ним следовал архиепископ Тамбовский Арсений (Стадницкий) — 27, и, наконец, митрополит Московский Тихон (Беллавин) — всего лишь 23.
Святитель Тихон никогда не считался главным претендентом на Патриарший престол, однако на Соборе было принято решение: окончательный выбор определит жребий — случайно вытянутая бумажка с именем кандидата. И 5 ноября в Успенском соборе старец Алексий (Соловьев) вытянул жребий с именем «Тихон, митрополит Московский». Так Русская Церковь обрела своего одиннадцатого Патриарха.
В годы Гражданской войны (1917–1923) Патриарх Тихон не благословил Белое движение
После революции в России началась Гражданская война: между так называемыми красными и белыми. И хотя лично святитель Тихон симпатизировал Деникину и Колчаку (об этом он прямо сказал на одном из допросов на Лубянке), однако от имени Церкви белых не благословил. Известно, что к святителю однажды обратились представили партии кадетов, которые просили его благословения. Патриарх отказался.
Другой показательный случай вспоминает князь Григорий Трубецкой. Летом 1918 года, собираясь отправиться в ряды белой армии, он приехал на Троицкое подворье в Москве, чтобы попросить у святителя Тихона тайное благословение, но «патриарх в самой деликатной и в то же время твердой форме сказал мне, что не считает возможным это сделать…»
Святитель Тихон считал недопустимым путать свою личную позицию с общецерковной и призывал обе стороны братоубийственной войны прекратить насилие.
В годы страшного голода в Поволжье (1921–1922) благодаря связям Патриарха Тихона голодающие получила помощь в размере 50 миллионов долларов
Начало 20-х годов. Гражданская война, засушливое лето и большевистская политика военного коммунизма спровоцировали страшный голод на огромной части территории России. Вслед за голодом начались вспышки эпидемии тифа с малярией и холеры. Люди ели глину, кору, полевых животных, иногда даже трупы убитых.
Летом 1921 года, в самый разгар катастрофы, Патриарх Тихон отправил письменное обращение к епископу Нью-Йоркскому и архиепископу Кентерберийскому, использовав свои связи, которые появились у него за время служения за океаном. Текст этого обращения был опубликован в New York Times и тут же получил отклик от Герберта Гувера, который возглавлял благотворительную организацию ARA (American Relief Administration — Американская администрация помощи). Уже летом 1922 года почти 11 миллионов российских граждан каждый день получали помощь от АRА (это не только еда, но и одежда, обувь, медикаменты). Сам Патриарх координировал деятельность организации, письменно указывая, куда нужно направить прибывшую помощь для передачи голодающим. Суммарно за два года деятельности ARA в страну поступило около 50 миллионов долларов.
Несмотря на помощь голодающим, советская пресса называла Патриарха «людоедом»
Сама Церковь внесла огромный вклад в фонд помощи голодающим. Понимая, что такие действия могут серьезно укрепить авторитет Патриарха и всей Церкви, большевики 2 января 1922 года приняли постановление «О ликвидации церковного имущества». Эта кампания была организована якобы для помощи голодающим.
В феврале Патриарх Тихон отреагировал на это постановление воззванием к верующим, в котором призывал приходы жертвовать «драгоценные церковные украшения и предметы, не имеющие богослужебного употребления», ради преодоления катастрофы в Поволжье. Изъятия же богослужебных предметов святитель прямо назвал «святотатством», прекрасно понимая, что само постановление правительства — провокация. Советская пресса ответила на это воззвание «патриарха-людоеда» Тихона шквалом обвинений и притворным возмущением.
Святитель Тихон не терял присутствие духа, даже находясь под домашним арестом и колоссальным политическим прессингом
С 19 мая 1922 года по распоряжению властей Патриарх Тихон был изолирован на территории Донского монастыря в Москве — «за антисоветскую деятельность». Его темница находилась в небольшом двухэтажном домике рядом с надвратной церковью в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. Здесь святитель пробыл больше года — до 27 июня 1923 года.
Начались быть может самые тяжелые месяцы в жизни Святейшего. Каждый день он находится под колоссальным политическим прессингом. Его периодически вызывали на Лубянку. На него давили, провоцировали, пугали, но сам святитель стойко переносил страдания, не теряя присутствия духа. Даже с улыбкой. Известно, например, что над дверью его комнаты в Донском монастыре висела табличка с надписью: «По вопросам контрреволюции не беспокоить».
Однажды Тихон очень поздно вернулся с очередного допроса. Измученный долгим ожиданием келейник с порога спросил его:
— Как там?
— Уж очень долго допрашивали.
— А что же вам будет?
— Голову обещали срубить, — с обычным добродушием, но устало ответил святитель Тихон.
Одна из сотрудниц ГПУ (Государственное политическое управление при НКВД), Мария Вешнева, которой был поручен надзор над заключенным, вспоминала: «С Лубянки патриарх возвращается всегда очень утомленным. А когда отдышится — пройдется по всем комнатам, остановится в дверях дежурки и на меня посмотрит, только глаза у него улыбаются».
Новый 1923 год святитель Тихон вынужден был отпраздновать … с сотрудниками ГПУ
Та же Мария Вешнева вспоминает случай из жизни Святейшего под арестом: «Когда наступил Новый год и мы (вместе с Вешневой в помещении дежурил еще один сотрудник. — Прим. редакции) по благовесту поняли, что начали поздравлять, раздались тихие шаги. Удивленные, мы обернулись (патриарх никогда не приходил ночью), увидели его. В шелковой рясе, с большим золотым крестом на груди, с тщательно расчесанными серебряными волосами. Он держал деревянный поднос, полный пряников, пастилы, орехов и яблок. Поставил на стол, низко поклонился и поздравил нас с Новым годом. Мы встали и тоже поздравили его, пожелав здоровья и удачи. А потом вскипятили чай, вызвали часового и великолепно втроем отметили Новый год».
Патриарх Тихон перенес несколько покушений
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Еще до ареста, 12 июля 1919 года, женщина в толпе ударила святого ножом в бок. Патриарха тогда спас кожаный ремень, который смягчил удар.
Другое покушение случилось уже после освобождения святителя. Во время литургии, когда диакон вышел из алтаря с чашей для причастия, незнакомый человек с криком «Тихон, мы убьем тебя!» ударил дубинкой по плечу митрополита Петра, решив, по ошибке, что он и есть Святейший. Злоумышленника тут же обезвредили и вывели наружу. Все это время святитель Тихон стоял в алтаре и горько плакал.
Плакал святой и 9 декабря 1924 года, когда неизвестные, проникли в патриарший дом и расстреляли его келейника, секретаря и близкого друга Якова Полозова. Святитель в момент убийства находился в соседней комнате. Личность убийц установить так и не удалось, но не исключали, что пришли они именно за Патриархом. Позднее обнаружилось, что две ночи подряд кто-то пилил решетку на одном из окон его домика на территории Донского монастыря. Тогда Тихона по состоянию здоровья положили в больницу и параллельно стали искать более безопасное жилище.
Патриарх Тихон за семь лет своего служения совершил 777 литургий
Известно, что за семь лет своего патриаршества святитель Тихон совершил 777 литургий и около 400 вечерних богослужений. Это значит, что святой служил примерно каждые два-три дня. И это при каждодневной колоссальной административной нагрузке, в условиях тяжелейшего психологического давления со стороны властей, арестов, обысков и допросов.
Что сказал Патриарх перед кончиной
В январе 1925 года у Тихона участились проявления сердечной недостаточности. В апреле Патриарх лег в частную клинику Бакуниных (само здание по адресу Остоженка, дом 19 сохранилось до наших дней). Руководство только этой лечебницы рискнуло принять у себя опального Патриарха (через год эта клиника была закрыта).
По воспоминаниям келейника 7 апреля Патриарх ближе к вечеру начал отчего-то сильно волноваться. Он посмотрел на свои пальцы — ногти на них почернели — и, глубоко вдохнув, сказал: «Теперь я усну… крепко и надолго. Ночь будет длинная, темная-темная». Тихон постоянно спрашивал, который час. В 23:45 он в последний раз спросил о времени. Услышав ответ, святой сказал «Ну, слава Богу» и начал широко креститься.
На третьем крестном знамении рука святителя Тихона упала.
В 2006 году скончался человек, который участвовал в похоронах патриарха Тихона, а затем, через 67 лет, — в обретении его мощей
Это архимандрит Даниил (Сарычев), насельник Донского монастыря. Монах вспоминал, что успел даже взять благословение у святителя, а затем участвовал в его отпевании и похоронах. Он стал свидетелем закрытия Донского монастыря (в 1929 году), а затем и возобновления в нем монашеской жизни — в 1991 году. Тогда же иеромонах Даниил стал насельником обители. И уже через два года принял непосредственное участие в обретении мощей святителя Тихона.
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