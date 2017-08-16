Патриарх Кирилл предложил доработать модели памятников русским Первосвятителям
Осмотр моделей будущих скульптурных композиций состоялся во вторник 15 августа в столичном храме Христа Спасителя, сообщает сайт «Патриархия.ru».
Скульптурный комплекс «Патриархи Московские и всея Руси» планируется установить на стилобате храма Христа Спасителя у Патриаршего моста к 100-летию восстановления Патриаршества в Русской Церкви, которое отмечается в нынешнем году.
Вместе с патриархом Кириллом модели осмотрели глава Экспертного совета по церковному искусству протоиерей Леонид Калинин, инициатор и меценат проекта Андрей Чижик и другие члены авторской группы.
В ходе осмотра образов и их облачений на моделях памятников патриарх Кирилл высказал замечания и внес конкретные предложения по их дальнейшей доработке.
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Фото: Сергей Милов/Журнал «Фома»
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