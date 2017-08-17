Как быть, если в доме творится неладное?
Здравствуйте батюшка! У меня такая ситуация. Я сняла квартиру, риелтор меня предупредила, что погибли двое людей. Но я не испугалась, и решила снять квартиру. Первые две ночи были тихими и спокойными. Но третья… Я уточнила, и да. Я была права. Вторая смерть-самоубийство. У меня несколько вопросов. Может ли кошка чувствовать присутствие посторонних сил? Мне дали понять, что я не одна. Почему мы их слышим, для чего им это? Меня хотели напугать? Я сидела ночью на диване и читала Отче наш. Но стук не прекращался. Что я должна была читать? У меня приезжают дети, эта сущность может на нас влиять? Как действует освящение квартиры? Правильнее съехать квартиры?
Отвечает иерей Петр Гурьянов:
Здравствуйте, Людмила. Вам в обязательном порядке нужно освятить квартиру, пригласите священника, объясните ему всю ситуацию. Сегодня благодать Божия, подаваемая через обряды освящения, в частности, через освящение наших домов, квартир особенно нам необходима, чтобы помочь нам защитить, сознательно оградить себя от вирусов греховного соблазна и духовного разложения, проникающих в наши жилища. До, приезда священника, вы можете сами сделать вот что! Возьмите крещенскую воду и с молитвой покропите (побрызгайте) все стены, окна и кровати. При окроплении читается следующая молитва: Во Иордане крещ’ающуся Тебе, Господи,/ Тр’оическое явися поклонение:/ Род’ителев бо глас свидетельствоваше Тебе,/ возлюбленнаго Тя Сына именуя,/ и Дух в виде голуб’ине/ изв’ествоваше словес’е утверждение./ Явл’ейся, Христе Боже,/ и мир просвещ’ей, слава Тебе.
Да воскреснет Бог, и расточ’атся враз’и Его, и да бежат от лица Его ненавидящий Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, т’ако да погибнут б’еси от лица л’юбящих Бога и зн’аменующихся кр’естным зн’амением, и в веселии глаголющих: радуйся, пречестн’ый и животворящий Кр’есте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христ’а, во ад сшедшаго и поправшего силу ди’аволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой честн’ый на прогнание всякаго супостата. О пречестн’ый и животворящий Кр’есте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.
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