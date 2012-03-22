22 марта 2012
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Чистый понедельник 2017

Какого числа чистый понедельник в 2017 году?

Чистый понедельник в 2017 году — 10 апреля.

Чистый понедельник – первый день Страстной седмицы (последней недели Великого поста). В церковной традиции этот день принято называть Великим.

Почему же он называется Чистым?

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Великий понедельник

Службы непростые, что-то в них может показаться непонятным, но когда мне на эту сложность и непонятность указывают, я отвечаю: Вспомните слова Христа, сказанные в Гефсиманском саду ученикам: Пободрствуйте со Мною.

Это связано с народной традицией в последнюю неделю Великого поста убирать свое жилище перед предстоящем праздником Пасхи.

Однако не стоит забывать, что суть первого дня страстной недели состоит отнюдь не в уборке, а, прежде всего, в воспоминании конкретных евангельских событий, в переживании их в своем сердце, в молитвенном сосредоточении. Чем чаще мы можем бывать на Страстной в храме – тем лучше.

Каждый день Страстной недели Великого поста посвящен воспоминаниям о последних днях пребывания на земле Иисуса Христа. Церковь именует эти дни Страстными или Великими, каждый из них посвящен воспоминанием об особых событиях.

В Великий понедельник Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа и евангельский рассказ о бесплодной смоковнице и притчу о злых виноградарях.

Патриарх Иосиф, проданный братьями за 20 сребреников в Египет, стал прообразом Иисуса Христа. В его целомудрии, доброте и умении прощать нетрудно заметить черты, присущие Спасителю.

В евангельском отрывке о проклятой смоковнице Христос, желая утолить голод, подошел к дереву, однако не обнаружил на нем ни одного плода. За это растение было проклято. Бесплодная смоковница стала символом грешной души, которая не приносит духовных плодов (покаяния, истинной веры, молитвы, добрых дел). А в притче о злых виноградарях, злые виноградари – это фарисеи и книжники, которые в итоге убили Сына Хозяина виноградника.

 

На заставке фрагмент фото Sippanont Samchai

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#Великий Пост
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