Чистый понедельник 2017
Какого числа чистый понедельник в 2017 году?
Чистый понедельник в 2017 году — 10 апреля.
Чистый понедельник – первый день Страстной седмицы (последней недели Великого поста). В церковной традиции этот день принято называть Великим.
Почему же он называется Чистым?
Материал по теме
Великий понедельник
Службы непростые, что-то в них может показаться непонятным, но когда мне на эту сложность и непонятность указывают, я отвечаю: Вспомните слова Христа, сказанные в Гефсиманском саду ученикам: Пободрствуйте со Мною.
Однако не стоит забывать, что суть первого дня страстной недели состоит отнюдь не в уборке, а, прежде всего, в воспоминании конкретных евангельских событий, в переживании их в своем сердце, в молитвенном сосредоточении. Чем чаще мы можем бывать на Страстной в храме – тем лучше.
Каждый день Страстной недели Великого поста посвящен воспоминаниям о последних днях пребывания на земле Иисуса Христа. Церковь именует эти дни Страстными или Великими, каждый из них посвящен воспоминанием об особых событиях.
В Великий понедельник Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа и евангельский рассказ о бесплодной смоковнице и притчу о злых виноградарях.
Патриарх Иосиф, проданный братьями за 20 сребреников в Египет, стал прообразом Иисуса Христа. В его целомудрии, доброте и умении прощать нетрудно заметить черты, присущие Спасителю.
В евангельском отрывке о проклятой смоковнице Христос, желая утолить голод, подошел к дереву, однако не обнаружил на нем ни одного плода. За это растение было проклято. Бесплодная смоковница стала символом грешной души, которая не приносит духовных плодов (покаяния, истинной веры, молитвы, добрых дел). А в притче о злых виноградарях, злые виноградари – это фарисеи и книжники, которые в итоге убили Сына Хозяина виноградника.
На заставке фрагмент фото Sippanont Samchai
Комментарии