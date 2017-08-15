В подмосковном Константиново освятили восстановленный храм архангела Михаила
После освящения Литургию в храме в сослужении духовенства совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, сообщает сайт Московской епархии.
После богослужения владыка Ювеналий подарил приходу храма икону Всемилостивого Спаса.
В проповеди после службы клирик Успенского храма Бронниц протоиерей Андрей Табаченков рассказал о том, что именно в храме Константиново служил один из священномучеников Церкви Русской.
— В этом году, как известно, Православная Церковь молитвенно вспоминает столетие начала гонений. Этот храм не является исключением. Именно здесь, в этом храме, в этом селе подвизался священномученик Николай Архангельский (+ 1937). На этом месте он возносил свои молитвы ко Господу и окормлял свою паству — предков сегодняшних прихожан, — сказал отец Андрей.
В дар храму также был передан образ священномученика Николая Архангельского.
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Фото с сайта mepar.ru
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