6 февраля 2015
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Икона блаженной Ксении Петербургской

Классический сюжет иконографии блаженной Ксении Петербургской основан на молитвенном подвиге, который она приняла в своей земной жизни.

Святая изображается стоящей в молитвенной позе на берегу Финского залива (Васильевский остров). Правая рука ее, развернутая ладонью вверх, вознесена к небу, левой она опирается на трость, с которой всегда ходила по городу.

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Угодница Божия пишется в красной длиной юбке. Ее голову и плечи покрывает красный платок. Из-под платка у блаженной Ксении выбивается прядь седых волос, а лицо ее изрезано морщинами. С одной стороны, это результат, а с другой — символы тех лишений, которые и в жару, и в холод с терпением переносила святая.

В своих молитвах блаженная обращается к Господу Иисусу Христу, Который на иконе изображается в левом верхнем углу. Фигура Христа вписана в разверзшееся небо, которое символизирует собой Царствие Небесное. Правой рукой Господь благословляет блаженную Ксению, а в левой держит свиток – символ Евангелия, которое Он принес в мир.

Фон иконы по традиции выполнен в золотом цвете – это является символом Царствия Небесного, а также того преображенного состояния, в котором пребывает каждый угодник Божий.

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#Иконы #Ксения Петербургская
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