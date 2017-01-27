3 истории о мудрой хитрости
Как монах зайца изображал
Чуть больше двадцати лет назад в Введенском храме Оптиной пустыни был такой случай. Одна совсем маленькая девочка умудрилась засунуть руку в такую узкую щель батареи отопления, что вытащить ее оттуда было уже невозможно. Вокруг рыдающего ребенка тут же столпились люди, пытаясь освободить девочку. Но от их усилий рука лишь посинела и распухла, а малышка кричала все отчаяннее. На крик из алтаря вышел инок богатырского телосложения. Кратко помолился перед иконой, а потом подошел к плачущей девочке и… начал с ней играть, изображая, как киска умывается, как зайчик жует морковку. Через минуту девочка уже хохотала и просила: «Еще киску покажи, еще зайчика». Люди, стоявшие вокруг стали тихонько роптать: тут беда такая, нужно ребенка спасать, а он в зоопарк играет. Но когда малышка совсем успокоилась и расслабила руку, инок мягким неуловимым движением вынул ее из металлической западни. Это был отец Трофим (Татарников), убитый через несколько месяцев, в ночь на Пасху, на монастырской звоннице.
Надо крыть!
В советское время безбожные власти сильно противились ремонтам церквей, надеясь, что они скоро сильно обветшают и по закону можно будет их закрывать как непригодные для богослужений. А старцу Иоанну (Крестьянкину) кто-то из прихожан предложил кровельное железо для ремонта церковной крыши, которая была настолько дырявая, что в дожди вода потоками лилась на пол. Представьте себе положение, в котором оказался отец Иоанн. А вдруг это провокация, и если он возьмет железо, то об этом тотчас же донесут уполномоченному. И даже если не провокация, как покрыть крышу, чтобы никто не узнал…
— Надо крыть! — решил отец Иоанн, — Господь нас не оставит, а мы постараемся не оплошать.
Вызвал из Москвы мастера на все руки Алексея Козина. Тайно ночью перевезли железо. Не мешкая, вместе с Алексеем, отец Иоанн лично покрывал крышу. Работали тоже ночами, без сна, без отдыха. Через месяц явились представители органов и показали заявление о незаконном приобретении кровельного железа:
— Показывайте, куда вы его спрятали, — потребовали они.
— Ищите, — коротко ответил батюшка.
Стали искать, но безрезультатно. На складах ничего нет, а на крыше как лежала старая кровля, так и лежит. «Ищейки» ушли ни с чем. А секрет был прост. Отец Иоанн и Алексей Козин поверх железа положили… старую кровлю и таким образом спрятали его от посторонних глаз. Так благодаря отцу Иоанну Никольский храм в селе Некрасовка был спасен от закрытия по причине непригодности здания к проведению богослужений.
У всех на виду
Однажды недоброжелатели Ефрема Сирина решили хитрым способом склонить его ко греху. Они подговорили одну из городских блудниц, чтобы она пошла к авве Ефрему и обольстила святого, а если это не удастся, то хотя бы вызвала в нем гнев, потому что еще никогда и никто не видел его разгневанным или ссорящимся с кем-либо.
Ефрем выслушал ее откровенное предложение и сказал:
— Пойдем со мной!
Обрадованная блудница побежала вслед за святым. Вскоре они оказались на городской площади, где было множество народа.
— Вот здесь мы и займемся с тобой тем, что ты мне предложила.
Растерянная блудница, увидев народ, отвечает ему:
— Как же можно нам это делать в присутствии стольких людей?
Тогда Ефрем Сирин сказал:
— Если ты стыдишься людей, то как же не стыдишься Бога, который видит не только дела людей, но даже их намерения?
На заставке фрагмент фото iatroud
Благодарим издательство «Никея» за помощь в подготовке рубрики.
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