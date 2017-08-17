17 августа 2017
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Тимур Кизяков: Надеемся, что и программа, и рубрика будут жить, как и проект «Видеопаспорт»

Руководитель программы «Пока все дома» и Информационно-поисковой системы для усыновителей «Видеопаспорт» Тимур Кизяков ответил на вопрос, какова судьба программы и рубрики.

— Мы надеемся, что и программа, и рубрика будет жить, как и проект «Видеопаспорт». Думаю, что в ближайшее время все увидят этому подтверждение. В том, что мы делаем, мы видим свой гражданский и общечеловеческий долг. 25 лет мы занимались тем, что действительно считаем главным и тем, чему не жаль посвящать свою жизнь.

Мы и дальше планируем в программе «Пока все дома» говорить о семейных ценностях, о семейной поддержке… Рубрика «У вас будет ребенок» продолжит помогать детям и родителям найти друг друга.

За 11 лет благодаря рубрике «У вас будет ребенок» и Общероссийской информационно-поисковой системе для усыновителей «Видеопаспорт» 3227 детей нашли семьи, а 127 находятся в стадии оформления документов. Это дети из 36 регионов – от Калининграда до Владивостока.

Есть в этом и вклад совместного проекта рубрики «У вас будет ребенок» и журнала «Фома», который, конечно, тоже будет продолжаться, чтобы у детей, находящихся в детских сиротских учреждениях и родителей был лишний шанс найти своих маму и папу.

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Фото из семейного архива Тимура Кизякова

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#Общество alt #Дети #Усыновление
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