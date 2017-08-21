Соловки до сих пор хранят печать своего тяжелого прошлого, — Патриарх
— Хотя сейчас проведен уже огромный объем реставрационных работ, все-таки печать этого тяжелого прошлого еще здесь присутствует, — отметил Первосвятитель, выступая в воскресенье 20 августа на Соловках в рамках совещания по вопросам сохранения и развития архипелага, сообщает сайт «Патриархия.ru».
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Того, кто первый раз ступил на архипелаг — Соловки ошеломляют, оглушают и поглощают. Неофит на архипелаге ходит первый день задрав голову и с глупой улыбкой гладит теплые рыжие лишайники на башенных валунах
При этом патриарх выразил уверенность, что «все работы по модернизации поселка Соловецкий должны проходить с учетом того, что новые постройки не могут входить в диссонанс с архитектурным и культурным шедевром, который из себя представляет монастырь».
Кроме того, по словам Первосвятителя, важно не только реставрировать Соловки, но и сохранять память об их новомучениках.
— Важно реставрировать стены, но самое главное — не покрывать прахом забвения величайший подвиг новомучеников и исповедников, которые прошли через Соловецкую ссылку, и вот подвиг этих людей, духовный подвиг этих людей должен оставаться в памяти нашего народа, — сказал Святейший.
В связи с этим Первосвятитель поблагодарил наместника Соловецкого монастыря архимандрита Порфирия за книгу «Воспоминания Соловецких узников 1927-1933», изданную обителью в 2017 году.
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Фото: О. Варов/patriarchia.ru
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