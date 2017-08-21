21 августа 2017
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Соловки до сих пор хранят печать своего тяжелого прошлого, — Патриарх

Несмотря на огромный объем проведенных реставрационных работ, Соловки до сих пор сохраняют печать своего тяжелого советского прошлого, об этом сказал патриарх Кирилл.

— Хотя сейчас проведен уже огромный объем реставрационных работ, все-таки печать этого тяжелого прошлого еще здесь присутствует, — отметил Первосвятитель, выступая в воскресенье 20 августа на Соловках в рамках совещания по вопросам сохранения и развития архипелага, сообщает сайт «Патриархия.ru».

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Того, кто первый раз ступил на архипелаг — Соловки ошеломляют, оглушают и поглощают. Неофит на архипелаге ходит первый день задрав голову и с глупой улыбкой гладит теплые рыжие лишайники на башенных валунах

— Именно поэтому мы на заседании Попечительского совета занимаемся не только восстановлением монастыря, но и созданием необходимых условий жизни для людей на Соловецком архипелаге и приведением поселка в соответствующее эстетическое состояние, когда не было бы слишком сильного разрыва между тем местом, где живут люди, и тем местом, которое является религиозным и туристическим, то есть не было разрыва между жизнью поселка и монастырем, — добавил Предстоятель Русской Церкви.

При этом патриарх выразил уверенность, что «все работы по модернизации поселка Соловецкий должны проходить с учетом того, что новые постройки не могут входить в диссонанс с архитектурным и культурным шедевром, который из себя представляет монастырь».

Кроме того, по словам Первосвятителя, важно не только реставрировать Соловки, но и сохранять память об их новомучениках.

— Важно реставрировать стены, но самое главное — не покрывать прахом забвения величайший подвиг новомучеников и исповедников, которые прошли через Соловецкую ссылку, и вот подвиг этих людей, духовный подвиг этих людей должен оставаться в памяти нашего народа, — сказал Святейший.

В связи с этим Первосвятитель поблагодарил наместника Соловецкого монастыря архимандрита Порфирия за книгу «Воспоминания Соловецких узников 1927-1933», изданную обителью в 2017 году.

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Фото: О. Варов/patriarchia.ru

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#Патриарх Кирилл #Церковь и общество #Православие #Монастырь
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