На ночной Литургии в Ясеневе помолятся о прекращении абортов
Богослужение состоится в рамках VIII Международного фестиваля социальных технологий в защиту семейных ценностей «За жизнь», проходящего в Москве с 14 по 17 августа, сообщается на сайте фестиваля.
Богослужение возглавит пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятель храмов святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе и Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе архимандрит Мелхиседек (Артюхин).
— Аборты это грань зла, обретшая за последнее столетие «законность» и просто ужасающие масштабы. Без молитвы в этой борьбе шансов конечно не будет. Приглашаю москвичей помолиться вместе с нами, а также посетить сам фестиваль, — прокомментировал событие отец Мелхиседек.
15 августа: 23.30 — 00.00 — Часы, исповедь
16 августа: 00.00 — 2.00 — Божественная литургия с молитвой о прекращении абортов
Адрес храма: г. Москва, Литовский бульвар, д. 7а.
Фестиваль «За жизнь» является крупнейшим ежегодным форумом международного русскоязычного общественного движения в защиту жизни. В 2017 году он проходит с 14 по 17 августа в столичной гостинице «Салют». В его работе принимают участие более 500 делегатов из 186 городов России, Беларуси, Украины, Грузии, Приднестровья, Сербии, Литвы, Италии, Испании.
Подробнее узнать о фестивале, его программе и участии в нем можно на его официальном сайте.
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Фото: nikosapelaths/pixabay.com
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