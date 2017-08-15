15 августа 2017
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На ночной Литургии в Ясеневе помолятся о прекращении абортов

Ночная Божественная литургия с молитвой о прекращении абортов пройдет в ночь с 15 на 16 августа 2017 года в Покровском храме в столичном районе Ясенево.

Богослужение состоится в рамках VIII Международного фестиваля социальных технологий в защиту семейных ценностей «За жизнь», проходящего в Москве с 14 по 17 августа, сообщается на сайте фестиваля.

Богослужение возглавит пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятель храмов святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе и Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе архимандрит Мелхиседек (Артюхин).

— Аборты это грань зла, обретшая за последнее столетие «законность» и просто ужасающие масштабы. Без молитвы в этой борьбе шансов конечно не будет. Приглашаю москвичей помолиться вместе с нами, а также посетить сам фестиваль, — прокомментировал событие отец Мелхиседек.

15 августа: 23.30 — 00.00 — Часы, исповедь 
16 августа: 00.00 — 2.00 — Божественная литургия с молитвой о прекращении абортов 
Адрес храма: г. Москва, Литовский бульвар, д. 7а.

Фестиваль «За жизнь» является крупнейшим ежегодным форумом международного русскоязычного общественного движения в защиту жизни. В 2017 году он проходит с 14 по 17 августа в столичной гостинице «Салют». В его работе принимают участие более 500 делегатов из 186 городов России, Беларуси, Украины, Грузии, Приднестровья, Сербии, Литвы, Италии, Испании.

Подробнее узнать о фестивале, его программе и участии в нем можно на его официальном сайте.

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Фото: nikosapelaths/pixabay.com

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