Мужа будто подменили. Как быть?
Здравствуйте! У нас рушится семья. После переезда в новый дом и рождения сына, мужа как будто подменили. Уже полтора года мы с ним живём как кошка с собакой. Муж спокойно ездит по рыбалкам на 3-5 дней. По вечерам он с друзьями пьёт пиво или кофе, или на автомойке. Дошло до того,что он начал пить до «белки». По дому перестал делать дела. Деньги не приносит. За полгода максимум 10 тысяч принёс. На все мои вопросы про его поведение, говорит, что не нагулялся, что он такой какой есть и я его должна таким любить. Но раньше это был совсем другой человек, пока мы не переехали в новый дом и он не завёл новых друзей,с которыми и пропадает. После рождения сына ситуация усугубилась. В семье я работаю сейчас одна. Складывается ощущение, что ему просто комфортно так жить: дом на мне, сын, двор, огород, деньги.. Моя мама предложила не говорить мужу о своих доходах. Но получается я буду врать мужу? Но и нести на себе всю семью я уже не могу. Когда он не работал купил себе айфон в кредит, который я теперь выплачиваю. Когда работал потратил больше 20 тысяч на музыку в машину, а я все в семью. На сигареты, пиво, рыбалку у него есть деньги — а это 6-9 тысяч в месяц. Успокаиваю себя, может это мой крест и я должна все терпеть? Но я же замужем?! Если мне плохо со здоровьем, то он не сидит со мной, а просит либо свою маму или мою.. Как быть? Он привык, что в его семье ему всё приносили на тарелочке. Но я хочу чувствовать себя женой. Постоянно упрекает меня, что я разбалованная, что не ездию на автобусе с ребёнком и коляской, а вызываю такси. Что сама не хожу по магазинам за продуктами и вообще никуда не могу сама поехать, вечно его прошу. Не уже ли проблема действительно во мне и я требую много от мужа? Помогите пожалуйста советом. Сердце разрывается от обиды. Устала и физически и морально
Ирина
Ответ психолога:
На вопрос отвечает христианский психолог — консультант Фролова Наталья
Ирина, здравствуйте!
Ситуация, в которой Вы находитесь сейчас, действительно непростая. Вы устали от того, что все заботы о семье сейчас на Ваших плечах. Где же тут не устать? Только уход за маленьким сыном требует от мамы массы сил. А у Вас ещё и работа, и дом, и огород. Совершенно согласна с Вами в том, что мужу очень комфортно жить, когда все нагрузки в семье несёт жена. Он спокойно ездит на рыбалку, берёт кредит, за который платите Вы, пьёт пиво с друзьями.
Похоже, только сердце, которое разрывается от обиды, сейчас на Вашей стороне. Как будто кричит Вам: « измени что-нибудь, я не согласно!». Давайте послушаем его и попробуем взглянуть на ситуацию. Что заставляет Вас продолжать заботиться о человеке, который ведет себя настолько безответственно? Может, Вы всё ещё видите в нём того мужа, которого знали до переезда? Но ведь, как Вы пишете, это теперь другой человек. Не логично ли будет и обращаться к нему иначе? И в этом можно согласиться с Вашей мамой. Не ошибочно ли, наблюдая перед собой не уважающего Ваш вклад в семью, великовозрастного детину, рассказывать ему своих доходах, рассчитывая на то, что перед Вами взрослый и ответственный человек? Ребенку совершенно не нужно и не полезно знать, каковы доходы взрослых.
Вас, наверняка, волнует вопрос: как случилось, что муж так кардинально изменил своё отношение к Вам и к своим обязанностям по отношению к семье? Безусловно, это его история. Мы можем только предполагать, рассуждать, искать связи с его прошлым. Нам даже станет что-то понятно.Но занимаясь этим, мы будем просто « месить воду в ступе». По факту вряд ли что-то изменится до тех пор, пока события жизни не заставят его взглянуть на себя. Но ведь в ваших семейных отношениях есть не только муж, но и Вы сама. Может, обратим внимание на вторую сторону? Ведь так трудно быть твёрдым, выстраивая и предъявляя свою позицию, когда мы измотаны эмоционально. Так может, стоит обратить своё внимание именно на это?
Попробуйте на некоторое время остановиться и взглянуть на события последнего времени. Как будто Вы смотрите фильм с участием себя той, которая переехала в новый дом, у которой есть и радость и грусть, которая день за днем несет на себе все тяготы семьи. Прислушайтесь к себе: что Вы сегодняшняя чувствуете к героине этого фильма? Постарайтесь быть честной. Это может помочь Вам понять свою истинную потребность в помощи и поддержке. Бывает так, что человек очень хорошо осознаёт, что ситуация не здоровая, но почему-то теряется, когда лицом к лицу сталкивается с наглым поведением другого. В таком случае дело, скорее всего, в некотором внутреннем рассогласовании чувств. Корни такой проблемы обычно лежат в переживаниях травматических событий жизненного опыта, её можно попробовать решить вместе с грамотным, деликатным психологом.
Искренне хочется пожелать Вам найти выход из такой непростой ситуации.
Архив всех вопросов можно найти здесь. Если вы не нашли интересующего вас вопроса, его всегда можно задать на нашем сайте.
Комментарии