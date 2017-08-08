Можно ли играть свадьбу в Успенский пост?
Можно ли пожениться в Успенский пост?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Играть свадьбу в Успенский пост верующим людям нельзя. Для христианина свадьба – это в первую очередь венчание. А пост – это время для воздержания и молитвы, и потому в периоды постов венчания в Церкви не совершаются.
Если же по каким-то обстоятельствам паре нужно зарегистрировать брак в ЗАГСе в период Успенского поста, то это можно сделать, но организовывать праздник будет неуместным. Повенчаться и сыграть свадьбу стоит уже после Успенского поста, тем более что он очень короткий – всего две недели.
Успенский пост длится с 14 по 27 августа включительно, и завершается 28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы. Посвятив это время молитве, исповеди и борьбе с грехом, молодожены смогут лучше подготовиться и глубже прочувствовать и свое личное событие – рождение новой христианской семьи.
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На заставке фрагмент фото Chris Photography(王權)（FB：王權）
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