Чистая суббота 2017
Какого числа чистая суббота в 2017 году?
Чистая суббота в 2017 году выпадает на 15 апреля. Это последний день Страстной недели Великого поста. В церковной традиции его принято называть Великой субботой.
Откуда же пошла традиция называть этот день «чистым»?
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Великая Суббота
Великая Суббота — день, исполненный тишины и покоя. И ветер в этот день утихает, молчит небо, молчит земля… Но для нас это день, исполненный не только печали, но и надежды, и ожидания. Повисают в воздухе капли святой воды, священник проходит, освящая куличи, яйца, пасхальную снедь. Вот уже и вечер, в храме начинают читать Деяния Апостолов… И совсем скоро мы запоем: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земле сподоби чистым сердцем Тебе славити».
Однако не стоит забывать, что суть Чистой субботы, как и каждого дня Страстной недели, состоит не в уборке, а, прежде всего, в воспоминании конкретных евангельских событий.
Каждый день Страстной недели Великого поста посвящен воспоминаниям о последних днях пребывания на земле Иисуса Христа. Церковь именует эти дни Страстными или Великими, каждый из них посвящен воспоминанием об особых событиях.
В Великую субботу Церковь вспоминает телесное погребение Иисуса Христа и Его сошествие в ад.
В римской традиции прогребать тела распятых было не принято, обычно они оставались висеть на крестах и становились добычей птиц. Однако, по особому распоряжению начальства, их можно было предать погребению.
После смерти Христа его тайный ученик Иосиф Аримофейский, член синедриона, пришёл к Пилату и попросил у него тело Христа для захоронения. Вместе с праведным Никодимом, еще одним тайным учеником Христа, Иосиф снял с Креста Тело Спасителя. Он купил большое ценное полотно (плащаницу), которым и обвили тело Господа, после чего положили в гробе (пещере), который Иосиф приготовил ранее для себя. Вход в саму пещеру заслонили тяжелым камнем.
Фарисеи, помня слова Христа о Его воскресении, боялись, что апостолы украдут тело своего учителя, а всем скажут, что Он воскрес. Именно они настояли на том, чтобы поставить у гробницы стражу.
Великая суббота – одновременно и скорбный, и радостный день для православного христианина. Да, Христос ещё лежит во гробе, Он ещё не воскрес. Но весь мир, предчувствуя это событие, ужа наполнен светлой пасхальной радостью.
Во время богослужения в Великую Субботу читаются 15 отрывков из Ветхого Завета, в которых содержатся пророчества о Воскресении Христа. Священнослужители в этот день меняют свое облачение с черного на праздничное светлое. По окончании службы начинается освящение куличей, пасох и яиц.
Фото Владимира Ештокина, журнал Фома
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