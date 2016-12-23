23 декабря 2016
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3 притчи о мотивации

Почему голодать иногда приятно, зачем спасать того, кто не поблагодарит, как склонить себя на доброе дело — в притчах на «Фоме».

Похвала слаще обеда

Фото JD Hancock

Фото JD Hancock

Один отшельник пришел жаловаться старцу, что каждый день с девяти утра он в своем уединении чувствует странный голод. Хотя в монастыре, где он жил раньше, ему удавалось без труда по нескольку дней проводить без еды.

— Не удивляйся этому. — ответил ему старец. — Просто в пустыне нет никого, кто был бы свидетелем твоих постов и кто поддерживал бы и питал тебя похвалами. Ведь удовольствие, которое ты испытывал, выделяясь среди других своим воздержанием, было для тебя еще слаще обеда.

 

Кому – жалить, а кому — спасать

Однажды старая женщина заметила скорпиона, который беспомощно барахтался в речном потоке. Вскоре течение отнесло скорпиона ближе к берегу, и он запутался в корнях, свисающих в воду. Несчастное существо отчаянно пыталось высвободиться, но лишь крепче запутывалось.

Старая женщина протянула руку к тонущему скорпиону, но как только она до него дотронулась, тот ужалил её. Тогда женщина отдернула руку, восстановила равновесие и снова попробовала спасти скорпиона. Но при каждой попытке хвост скорпиона с такой силой жалил её, что её руки начали кровоточить, а лицо исказилось от боли.

Мимо шел прохожий. Увидев, как старуха старается вытащить скорпиона, он закричал:

— Что ты делаешь, безумная? Неужели ты хочешь убить себя, чтобы спасти эту уродливую тварь?

Та посмотрела ему в глаза и ответила:

— В природе скорпиона — жалить, в моей — спасать. Почему же мне из-за его природы отвергать свою?

 

Добрые мысли

Фото _Hadock_

Фото _Hadock_

Стояли на обочине два человека и о чем-то беседовали.

Проходил мимо них пьяница и сказал сам себе:

— Наверное, они сейчас вместе договариваются пойти в погребок, чтобы выпить вина.

И пьяница, забыв обо всех своих делах, поспешил в трактир.

Проходил мимо беседующих блудник и подумал:

— Вот люди, не боясь огласки, сговариваются среди белого дня на плотские утехи. А чем я хуже?

Изменив свой маршрут, блудник направился в притон разврата.

Прошел мимо проповедник и говорил себе:

— Вот люди нашли время и ведут добрую беседу, оставив суету. Я же уже третий день не выберу часа, чтобы навестить заболевшего соседа.

И праведник, отложив все свои заботы, поспешил поддержать добрым словом больного.

На заставке фрагмент фото HckySo

 

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Комментарии

  • сергей
    Декабрь 27, 2016 17:27

    ..милосердие изъявить — не просто — и сам себя погубишь и результат нулевой… скорпиона спасёшь,а на ребёнка или собачку сил может не хватить…Господь кроме душевности дал нам ещё и Разум…сострадание — тонкий и драгоценный флюид …да не оскудеют — терпение,милосердие и кротость…

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