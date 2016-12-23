3 притчи о мотивации
Похвала слаще обеда
Один отшельник пришел жаловаться старцу, что каждый день с девяти утра он в своем уединении чувствует странный голод. Хотя в монастыре, где он жил раньше, ему удавалось без труда по нескольку дней проводить без еды.
— Не удивляйся этому. — ответил ему старец. — Просто в пустыне нет никого, кто был бы свидетелем твоих постов и кто поддерживал бы и питал тебя похвалами. Ведь удовольствие, которое ты испытывал, выделяясь среди других своим воздержанием, было для тебя еще слаще обеда.
Кому – жалить, а кому — спасать
Однажды старая женщина заметила скорпиона, который беспомощно барахтался в речном потоке. Вскоре течение отнесло скорпиона ближе к берегу, и он запутался в корнях, свисающих в воду. Несчастное существо отчаянно пыталось высвободиться, но лишь крепче запутывалось.
Старая женщина протянула руку к тонущему скорпиону, но как только она до него дотронулась, тот ужалил её. Тогда женщина отдернула руку, восстановила равновесие и снова попробовала спасти скорпиона. Но при каждой попытке хвост скорпиона с такой силой жалил её, что её руки начали кровоточить, а лицо исказилось от боли.
Мимо шел прохожий. Увидев, как старуха старается вытащить скорпиона, он закричал:
— Что ты делаешь, безумная? Неужели ты хочешь убить себя, чтобы спасти эту уродливую тварь?
Та посмотрела ему в глаза и ответила:
— В природе скорпиона — жалить, в моей — спасать. Почему же мне из-за его природы отвергать свою?
Добрые мысли
Стояли на обочине два человека и о чем-то беседовали.
Проходил мимо них пьяница и сказал сам себе:
— Наверное, они сейчас вместе договариваются пойти в погребок, чтобы выпить вина.
И пьяница, забыв обо всех своих делах, поспешил в трактир.
Проходил мимо беседующих блудник и подумал:
— Вот люди, не боясь огласки, сговариваются среди белого дня на плотские утехи. А чем я хуже?
Изменив свой маршрут, блудник направился в притон разврата.
Прошел мимо проповедник и говорил себе:
— Вот люди нашли время и ведут добрую беседу, оставив суету. Я же уже третий день не выберу часа, чтобы навестить заболевшего соседа.
И праведник, отложив все свои заботы, поспешил поддержать добрым словом больного.
На заставке фрагмент фото HckySo
..милосердие изъявить — не просто — и сам себя погубишь и результат нулевой… скорпиона спасёшь,а на ребёнка или собачку сил может не хватить…Господь кроме душевности дал нам ещё и Разум…сострадание — тонкий и драгоценный флюид …да не оскудеют — терпение,милосердие и кротость…