11-12 марта в Москве будет пребывать чудотворная икона «Знамение Корчемная»
Образ, перед которым молятся о страждущих недугом пьянства и наркомании, пробудет в Москве 2 дня — до вечера 12 марта.
В Рязань образ отправится 12 марта после окончания вечернего богослужения.
Приглашаются все желающие совершить совместную молитву за себя, и за ближних, страждущих винопитием и другими страстными недугами.
Адрес храма: г. Москва, улица Красноярская, стр. 11 (напротив). От ст. м. «Щелковская» можно добраться автобусами №№ 68 и 627 (остановка: ул. Красноярская, д. 9).
Справки по телефону: 8 (926) 546-81-44 и 8 (925) 727-72-39.
История иконы
В городе Рязани жила некая вдова, одержимая недугом пьянства. Когда женщина уже растратила все, что имела, то, взяв икону Божией Матери «Знамение», принесла ее в корчемницу и, подав корчемнику, попросила у него за нее вина.
Корчемник же, будучи богобоязненным, стал укорять ее, но икону забрал, пообещав отдать женщине образ, когда та образумится. Спустя несколько дней, когда вдова протрезвела, она поняла, что отдала за вино икону Богородицы, благословенную своими родителями. Собрав все деньги, какие имела, женщина прибежала к корчемнику и стала умолять его отдать ей икону, что тот и сделал, как и обещал ранее.
Проснувшись же на следующее утро и желая помолиться, вдова со страхом обнаружила, что иконы Богородицы на месте нет. Женщина снова поспешила к корчемнику, которому рассказала все, что произошло у нее дома. Оказалось же, что чудесным образом икона снова оказалась в корчме.
Тогда, подавленная стыдом, и сожалея о произошедшем, вдова склонилась перед образом, прося прощения: «Вижу, Владычица, что Ты не благоизволишь быть со мной, ради моего греха пред Тобою, но больше благоволишь здесь остаться, где я, окаянная, сама предала Тебя. Все же в оставшиеся дни жизни моей не лишай меня окончательного Своего покровительства и милости!» Сказав это, и плача и рыдая о своем лишении, она возвратилась домой.
После этого случая женщина никогда уже не пила, постоянно помня о своем грехе. Как прежде она была невоздержанной и нерадивой, так после произошедшего с ней стала благочестивой.
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Фото Юлии Маковейчук/журнал «Фома»
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