Зачатие на Страстной. Что делать?
Вопрос читателя:
Зачатие нашего ребенка произошло на Страстной неделе. Мы люди не воцерковленные, но ходим в церковь, стараемся выполнять заповеди божьи. Скажите, что теперь будет, плохо ли это для ребенка и, если можно, то что можно исправить?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день! Ничего не нужно исправлять. Ребенка крестите, регулярно приносите его в храм на причастие, сами исповедуйтесь и причащайтесь и начинайте вести регулярную церковную жизнь. Храни Вас Бог!
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На заставке фрагмент фото graysonhary
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