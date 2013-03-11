Воскресение мелких обид
или что мешает нам прощать в Прощеное воскресенье
Нам заповедано прощать — и прощенное воскресенье еще раз об этом напоминает. Нередко, когда речь заходит об этой заповеди, люди представляют себе что-то возвышенное и героическое — мученик прощает палачей, родители — убийцу сына, узник концлагеря — охранников. Это драматическое представление о прощении делает его чем-то, с одной стороны, почти недостижимо трудным, с другой — не относящимся к нашей жизни. Слава Богу, мало кто из нас сталкивается с такими масштабами зла и страдания. Мы сталкиваемся с чем-то другим — с мелкими обидами на работе, с пренебрежением от тех, на чье внимание мы рассчитывали, с язвительными словами, сказанными в наш адрес, с невыполненными обязательствами, с нарушенными обещаниями. Это неприятно, но от этого не умирают.
Тем не менее, прощать трудно — вот если бы злодеи вели бы меня на расстрел, я бы конечно, всех их простил; а мелкие гадости, сказанные невзначай, никак нельзя оставить без ответа. Но нам нужно именно научиться прощать мелкие обиды. Именно мелкие обиды и мелкая мстительность вернее всего разрушают нашу духовную жизнь. Но почему мы все так склонны к саморазрушению? Непрощение, лелеяние своих обид, пережевывание обидных слов или ситуаций ничего не дает, кроме повышенного давления и язвы желудка. Почему же люди занимаются этим с таким странным упоением?
Более того, когда людям не хватает личных обид, они охотно заимствуют обиды других людей — и клянутся “не забыть и не простить” преступления, о которых знают исключительно с чужих слов. Почему? Понятно, когда служители закона преследуют злодеев — они исполняют свой долг, а не следуют страсти. Но почему все остальные так рады упиваться страстным непрощением и незабыванием?
Этому есть объяснение — поза негодующего истца есть, на самом деле, поза защитная. “Меня нельзя задержать как неблагонамеренного! Я сам всех задержу, как неблагонамеренных!”. Яростные обвинения в адрес других, настойчивые поиски чужих безобразий — попытки заглушить тревожащий голос совести. Простить — значит лишиться должности прокурора (в своих глазах, и, возможно, в глазах других), и оказаться перед тем фактом, что не только другие, но и мы сами подлежим суду.
Поэтому чтобы прощать, надо принять прощение — “как Христос простил вас, так и вы. (Кол.3:13)”. Благая весть говорит о том, что наши грехи не будут поставлены нам в осуждение, потому что за них умер Невиновный. Как говорит Псалмопевец, (а святой Апостол Павел его цитирует) “Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. (Рим.4:7,8)”. Бог больше не вменяет грехи тем, кто пришел ко Христу с покаянием и верой. Обвинительное заключение против нас уничтожено: “истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту; (Кол.2:14)”. Нам надо поверить словам, которые мы услышали на исповеди — “Господь и Бог наш Иисус Христос да простит тебе, чадо, все грехи твои” и жить этим прощением, не вменяя другим их грехи — как Судия не вменяет нам наши.
На заставке фрагмент фото Craig Sunter>
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