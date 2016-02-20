Великий пост: подготовительные недели (воскресные дни)
5 февраля - первая из трех "подготовительных недель" Великого поста
5 февраля — Неделя о мытаре и фарисее
Смысл названия
На Литургии читается отрывок Лк 18:10–14, в котором мытарь олицетворяет собою искренне кающегося грешника, а фарисей — человека внешне благочестивого, но не видящего своих грехов и мнящего себя праведным.
Богослужебные особенности
В привычный порядок служб постепенно вплетаются песнопения из Постной Триоди — сборника великопостных гимнов и молитв. К примеру, на воскресной утрене поются стихиры «Покаяния отверзи ми двери».
5 — 11 февраля — Сплошная седмица
Постовые предписания
Отменяются любые виды поста.
12 февраля — Неделя о блудном сыне
Смысл названия
На Литургии читается отрывок Лк 15:11–32 о блудном сыне, который покинул отчий дом, но затем раскаялся и вернулся. Притча напоминает нам о нашей собственной немощи и великом милосердии Божьем, так как иносказательно описывает отношение Бога к падшему человеку.
Богослужебные особенности
Активнее используется Постная Триодь, на утрене воскресенья впервые поется 136-й псалом «На реках Вавилонских», который напоминает человеку о том, что он — пленник греха и что освобождение от этого рабства лежит только через решительную борьбу с ним.
18 февраля — Вселенская родительская суббота
Смысл названия
Церковь молится о христианах, отошедших в Вечность, а особенно — о людях, умерших насильственной смертью и не получивших обычного отпевания.
Богослужебные особенности
Богослужение поминальное, совершается лишь несколько раз в году. Обилие заупокойных текстов, но они не унылые, а радостные, исполненные надежды на всеобщее воскресение.
19 февраля — Неделя о Страшном Суде, Мясопустная
Смысл названия
На Литургии читается отрывок Мф 25:31—46. Верующим напоминается о втором пришествии Христа и предстоящем Страшном суде.
Постовые предписания
Заговенье на мясо. Последний день перед Пасхой, когда на трапезе разрешается мясо.
Богослужебные особенности
На утрене поются сугубо великопостные тексты из Покаянного канона Андрея Критского — «Помощник и Покровитель…». Подготовка к посту подходит к своему завершению. Богослужение пронизано идеей всеобщего ответа за все свои поступки перед Богом.
20 — 26 февраля — Сырная седмица, Масленица
Постовые предписания
Нет пищевых ограничений на вкушение яиц, рыбы, а также молочных продуктов — сыра, масла, сметаны, а также — рыбы. Отсюда и название.
Богослужебные особенности
Молитвы из Постной Триоди употребляются каждый день. В среду и пятницу Литургия не совершается, в эти дни впервые читается молитва Ефрема Сирина «Господи и Владыка живота моего», которая является одной из важнейших молитв поста.
26 февраля — Неделя Сыропустная, Прощеное воскресенье. Память Адамова изгнания
На Литургии читается отрывок Мф 6:14–21, в котором Христос говорит о необходимости прощать всех. Ключевая идея — тоска по раю, который был утрачен людьми после грехопадения Адама.
Постовые предписания
Заговенье на любую пищу животного происхождения.
Богослужебные особенности
После вечерни (в приходской практике иногда этот чин совершают после Литургии) совершается чин прощения: подобно древним монахам, люди просят друг у друга прощения за все обиды, дабы с мирной душой войти в пост. Последний раз поется 136-й псалом. В текстах службы отчетливо звучит напоминание о цели предстоящего поста — встрече Пасхи. На вечерне священники переоблачаются в одеяния черного цвета.
*Слово «неделя» в богослужебном языке обозначает воскресный день, неделя же в нашем сегодняшнем понимании называется «седмицей» (ред.).
**Все постовые предписания относятся в первую очередь к монашеской жизни; в приходской практике они не всегда применимы и требуют благословения духовника.
Смотрите также:
На заставке фрагмент фото Flickr.com/ronan_shenhav
Комментарии