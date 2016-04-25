Великий вторник
Страстная седмица: день за днем
Богослужение Великого Вторника:
Утром: Часы, Изобразительные и Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Вечером: Великое Повечерие
Богословие Великого Вторника:
В этот день Христос пришел в Иерусалимский храм и много учил в храме и вне храма. Первосвященники и старейшины, слыша притчи Христовы и поучения, задумали схватить Его и убить. Но напасть на Христа открыто не решались, боясь народа, который почитал Его за пророка.
Утреня Великого Вторника также, как и Утреня вчерашнего дня начинается пением тропаря Се Жених грядет. В основе его лежит притча о десяти девах (Мф. 25, 1-13). В Великий Понедельник на утрени был как бы лишь отдаленный крик в нощи: Се Жених грядет. Он повторяется и теперь, но усиливается и расширяется постепенно в последующих песнопениях и в Евангельском чтении на Литургии: Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных… Вместе с образом десяти дев, в Евангелии этого дня предлагаются два других символа: притча о талантах и пророчество о Страшном Суде (Мф. 25, 14-46).
Это именно то поучение, которое Христос произнес в тот самый Вторник, практически накануне Своих Страстей. «Нарастая и ширясь, развернулось то, что намечалось вчера. Вчера был предложен образ смоковницы, не давшей плода, и образ этот ныне претворился в притчу о таланте, который ленивый и лукавый раб скрыл в земле; а вчерашняя повесть о кончине мира развертывается ныне в грозную картину Страшного Суда, когда придет Сын Человеческий и все святые Ангелы с Ним. Об этих страшных и трепетных часах, ожидающих мир, и говорит в значительной части богослужение Великого Вторника. Перед концом истории, перед всемирной Пасхой и таинственным восьмым днем Воскресения Христова наступит «седьмого дня буря», своя Страстная для всего человечества неделя — кончина мира и Страшный Суд…» (В.Зандер).
Вновь на Часах мы слышим чтения из книги Исход и историю о страданиях праведного Иова и вновь задумываемся над великими параллелями. Смерть Христова явилась освобождением нашим от рабства греху, смерти и диаволу, поистине она явилась великим Исходом из тьмы и сени смертной в Царство Божией Правды и Истины; пример праведного Иова, претерпевшего страдания на грани человеческих сил, показывает нам что руки злых людей сознательно сделали с Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом.
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Богослужения Страстной Седмицы и Пасхи
Как некогда Господь причащал Своих учеников на Тайной Вечери, так и каждый христианин должен вместе с апостолами причаститься. Так же приступить к Евхаристической Чаше. Так же идти за Христом на Голгофу. Так же плакать над Ним вместе с учениками и Богородицей. Так же ожидать Воскресения Спасителя в день покоя Великой Субботы. Так же войти в вечную радость Воскресения Христова вместе с Жёнами Мироносицами и апостолами.
От душевного нерадения задремав, не приобрел я, Жених-Христос, светильника, горящего добродетелями, и уподобился девицам неразумным, во время работы мечтая. Сострадательного сердца Твоего не затвори от меня, Владыка, но стряхнув с меня мрачный сон, воздвигни, и с разумными девами введи в Твой брачный чертог, где чистый глас празднующих и взывающих непрестанно: «Господи, слава Тебе!»
Вот, душа моя, Владыка вверяет тебе талант. Со страхом дар прими, отдай в рост для Давшего тебе, раздай нищим и приобрети этим друга в Господе, чтобы стать справа от Него, когда Он придет во славе, и услышать блаженный глас: «Войди, раб, в радость Господа Твоего!» Удостой ее, Спаситель, и меня, заблудшего, по великой Твоей милости.
Когда придешь Ты во славе с ангельскими воинствами и сядешь, Иисусе, на престоле для разбирательства, не разлучи меня с Собою, Пастырь Благой: ибо познаны Тобою пути правые, а левые развращены. Не погуби же с козлами меня закосневшего во грехе, но сопричислив меня к овцам, стоящим справа, спаси как Человеколюбец.
Иллюстрация на анонсе: The Wise Virgins (Les vierges sages) Художник James Tissot
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