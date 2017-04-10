Великий понедельник
Страстная седмица: день за днем
Страстная седмица: день за днем
Время Страстной седмицы – время особенное в жизни христианина. Это время когда вопрос: как ты изменился, если за тебя Свою Жизнь отдал Христос, — встает перед нами во всей своей силе и драматизме.
Богослужения этой седмицы отличаются особой трогательностью; мы словно проходим со Спасителем Его последний земной путь. Службы непростые, что-то в них может показаться непонятным, но когда мне на эту сложность и непонятность указывают, я отвечаю: Вспомните слова Христа, сказанные в Гефсиманском саду ученикам: Пободрствуйте со Мною…
Даже, если мы понимаем лишь 10% (а едва ли понимаем меньше), из богослужения Страстных дней, то и этого достаточно, чтобы душа испытала потрясение, шок от осознания происшедшего. А где не понимаем, просто побудем со Христом, пободрствуем вместе с Ним…
Великий Понедельник
Богослужение Великого понедельника:
Утром: Часы, Изобразительные и Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Вечером: Великое Повечерие
Богословие Великого понедельника:
Начинается богослужение этого дня Утреней, на которой поется умилительный тропарь: Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща: не достоин же паки, егоже обрящет унывающа. Блюди убо душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и Царствия вне затворишися, но воспряни зовущи: Свят, Свят, Свят еси Боже, Богородицею помилуй нас.
Жених грядет, и по Его следам идем и мы!
…На середине храма ставится аналой. В предшествии свещеносцев из алтаря выходит священник. В руках его Святое Евангелие, которое и полагается на аналой. Во время службы Часов читается Евангелие. Хотя Устав предписывает читать Евангелие на Часах только в дни Страстной седмицы, на практике Евангелие читают весь пост, начиная со Второй седмицы.
Материал по теме
Чудо разрушения. За что Христос проклял смоковницу?
Это случилось за несколько дней до казни на Голгофе. Последнюю неделю своей земной жизни Иисус провел в Иерусалиме, вместе с учениками. Под вечер он уходил ночевать в пригород – на Елеонскую гору.
Как мы помним, читаются 3, 6 и 9 Часы.
На 6-м Часе мы слышим Паремию, которая традиционно находится на своем месте, в середине 9-го Часа. Но темы паремий Страстной седмицы принципиально отличаются от тех тем, что мы слышали в обычные дни Поста. Вместо пророка Исаии на 6-м Часе читается пророчество пророка Иезекииля, исполненное страшных, таинственных видений, которые он созерцал в дни Вавилонского пленения. Иезекиилю открылось сияние Славы Господней и, движимые среди пламени, крылатые и многоочитые образы Небесных Ангелов.
И вновь, как и в дни Поста, в первые три дня Страстной седмицы мы падаем в поклоне, молясь словами молитвы Ефрема Сирина: Господи и Владыко живота моего…
Затем начинается Вечерня.
Изменяются и ветхозаветные чтения на вечерне. Чтение книги Бытия, предлагавшееся в течение всего Великого Поста закончилось. Праотцы уже погребены в земле Обетованной; мы читаем книгу Исход, в которой говорится о исходе из страны греха и рабстве.
Вместо Соломоновых притчей — чтение о многострадальном Иове — прообразе Христа.
Особенное внимание следует обратить на стихиры Вечерни. В них формулируется то, что является центральной идеей Понедельника: начало крестного пути Христова: Грядый Господь к вольней страсти, апостолом глаголаше на пути: се восходим во Иерусалим, и предастся Сын Человеческий, якоже есть писано о Нем…
Приведу фрагменты из этих стихир в русском переводе:
Господь, идя на добровольное страдание, говорил апостолам на пути: «Вот, мы восходим во Иерусалим, и предан будет Сын Человеческий, как написано о Нем»!» Давайте же и мы, очищенными мыслями будем сопутствовать Ему, и с Ним распнемся, и умертвим себя ради Него для житейских наслаждений, чтобы с Ним и ожить, и услышать Его, возглашающего: «Уже не в земной Иерусалим восхожу, чтобы пострадать, но ко Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему, и вас с Собою вознесу в горний Иерусалим, в Царство Небесное!»
Господи, шествуя на страдание и утверждая Своих учеников… говорил им наедине: «Как вы слов Моих не помните, тех, что Я прежде вам сказал, что никакому Пророку, как написано, невозможно вне Иерусалима быть убитым? Ныне же настало время, о котором Я вам сказал: ибо вот, Я предаю Себя в руки грешников на поругание; и они, ко Кресту Меня пригвоздив, и погребению предав, презренным сочтут, как мертвого. Однако дерзайте: ибо Я восстану на третий день на радость верным и в жизнь вечную!»
Не постигая несказанного таинства промысла Твоего, Господи, матерь сынов Зеведеевых просила у Тебя, чтобы почести временного царства были дарованы чадам ее; но вместо того Ты обещал, что чашу смертную будут пить друзья Твои, ту чашу, о которой Ты говорил, что Сам прежде них будешь пить ее для очищения нас от грехов. Потому мы Тебе взываем: «Спасение душ наших, слава Тебе!»
Вечерня плавно перетекает в литургию Преждеосвященных Даров. Но эта литургия отличается от обычной великопостной тем, что на ней читается Евангелие.
И тема, которую Церковь предлагает нам в этот первый день Страстной седмицы: тема приближающегося Суда. Пока еще Спаситель с учениками сидят в тени старых маслин и ничто не предвещает наступление Конца. Апостолы думают, что впереди много будет таких покойных и мирных дней. Но Христос знает, что это последние дни… И в перспективе Своего ухода от учеников наставляет их быть духовно бдительными.
В то время, когда сидел Иисус на горе Масличной, подошли к Нему ученики отдельно от других и спросили Его: скажи нам, когда это будет, и какое знамение Твоего пришествия и конца века? И ответил им Иисус: смотрите, чтобы кто не ввел вас в заблуждение. Ибо многие придут под именем Моим, говоря: «я Христос», и многих введут в заблуждение… Тогда будут предавать вас на страдание и будут убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие; и будут друг друга предавать, и ненавидеть друг друга; и многие лжепророки восстанут и многих введут в заблуждение; и от умножения беззакония, во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца, тот будет спасен… (Мф. 24, 3-35).
Как полезно и нам помнить о духовной бдительности, чтобы нас не увлекли обманщики и лжемессии, а также о том, что путь ученичества — крестный путь: Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое.
В Понедельник вечером совершается Великое Повечерие. Поется Трипеснец святого Андрея Критского, с которым мы восходим со Христом на гору Елеонскую: Пойдем со Христом к горе Елеонстей, тайно со Апостолы соводворимся Ему.Трепет объемлет душу и все трогательней становятся песнопения: Разумей, смиренное мое сердце… Готови сама себе, о душе моя, ко исходу: пришествие приближается неумолимого Судии.
Читайте также:
Чудо разрушения. За что Христос проклял смоковницу?
Очень интересно