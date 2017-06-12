12 июня 2017
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У православных начался Петров пост

В понедельник 12 июня Православная Церковь отмечает начало Петрова поста, который в 2017 году продлится 30 дней — до 11 июля.

Петров пост установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя для проповеди Евангелия (Деян 13:3). Он начинается через неделю после дня Святой Троицы, а заканчивается накануне дня памяти святых Петра и Павла — 11 июля.

Таким образом, в зависимости от даты празднования Пасхи, он может продолжаться от 8 до 42 дней.

Впервые упоминает об этом посте «Апостольское предание» святого Ипполита Римского (III век). Тогда этот пост никак не связывался с апостолами и был установлен для тех, кто не смог поститься в Великий пост перед Пасхой: «да постятся по окончании праздничного ряда» (от Недели всех святых до Успения).

Впоследствии этот довольно длинный пост был разделен надвое. Первая его часть стала заканчиваться в праздник первоверховных апостолов Петра и Павла и стала называться Петровым, или Апостольским постом. Вторая часть образовала Успенский пост.

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О Петровом посте и его традициях подробнее читайте здесь.

 

Фото: С. Власов/patriarchia.ru

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