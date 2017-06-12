У православных начался Петров пост
Петров пост установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя для проповеди Евангелия (Деян 13:3). Он начинается через неделю после дня Святой Троицы, а заканчивается накануне дня памяти святых Петра и Павла — 11 июля.
Таким образом, в зависимости от даты празднования Пасхи, он может продолжаться от 8 до 42 дней.
Впервые упоминает об этом посте «Апостольское предание» святого Ипполита Римского (III век). Тогда этот пост никак не связывался с апостолами и был установлен для тех, кто не смог поститься в Великий пост перед Пасхой: «да постятся по окончании праздничного ряда» (от Недели всех святых до Успения).
Впоследствии этот довольно длинный пост был разделен надвое. Первая его часть стала заканчиваться в праздник первоверховных апостолов Петра и Павла и стала называться Петровым, или Апостольским постом. Вторая часть образовала Успенский пост.
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Фото: С. Власов/patriarchia.ru
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