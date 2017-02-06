Церкви передали ключи от Сампсониевского собора Петербурга
На церемонии передачи ключей от собора благочинный Выборгского округа протоиерей Александр Будников отметил, что приход верующих при соборе был организован уже давно, но теперь открываются все возможности для созидания полноценной общины, сообщает сайт Санкт-Петербургской митрополии.
Ключи от святыни настоятелю храма архимандриту Серафиму (Шкредю) передал директор ГМП «Исаакиевский собор», в состав которого входил собор, Николай Буров.
— 35 лет назад музей «Исаакиевский собор» вошел в разрушенные стены этого храма и сделал все, чтобы вернуть ему исторический облик. У нас в городе очень мало сохранившихся храмов XVIII века. Это храм намоленный, поскольку находился в центре первого градского кладбища, пусть и снесенного сейчас. Память о церковном XVIII веке — иконостас, иконы. Это достояние всего российского народа, а на приход ложится задача поддержания, сохранения, а может, еще и реставрации, — отметил он.
Глава музея также напомнил, что первым настоятелем после возрождения храма был протоиерей Иоанн Малинин, много сделавший для организации в храме полноценной литургической жизни.
— Сотрудничество между храмом и музеем не прекращается, потому что нужно поддерживать святыни храма в надлежащем виде, — заметил, в свою очередь, настоятель храма отец Серафим.
Сампсониевский собор — действующий православный храм, один из немногих сохранившихся в Петербурге памятников архитектуры и искусства первой половины XVIII века. Он был освящен в честь святого Сампсона Странноприимца, в день памяти которого — 10 июля 1709 года — Петр I одержал победу над шведами в Полтавской битве.
В 1938 храм был закрыт, после чего в нем размещался магазин готового платья. В 1984 году собор вошел в состав Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». В качестве музея он был открыт 2000 году.
С 2010 года в Сампсониевском соборе проводятся ежедневные богослужения. В 2017 году собор полностью возвращен в управление Русской Церкви.
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Фото: Андрей Петров/mitropolia.spb.ru
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