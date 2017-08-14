Церковь передает помощь подтопленным поселкам Приморья
Первую партию помощи передали в поселок Барабаш, а 13 августа епархия направила грузовик с продуктами и предметами первой необходимости в самые отдаленные и наиболее пострадавшие от стихии населенные пункты, сообщает сайт Синодального отдела по благотворительности.
При этом сбор помощи для пострадавших от наводнения в Приморском крае продолжается, а непосредственно Синодальный отдел по благотворительности перевел для нуждающихся 100 тысяч рублей.
На переданные средства были закуплены продукты питания и вода, а на собственные средства епархия закупила небольшие газовые печи и баллоны к ним, сообщила помощник председателя епархиального отдела по благотворительности Инна Чистякова.
— По нашим данным, в Уссурийском округе затоплено более тысячи домов, в пунктах временного размещения находятся 140 человек. Однако есть люди, которые не могут добраться до ПВР – это одинокие старики или те, кто живет в местах, полностью изолированных паводком. Им мы хотим помочь в первую очередь. Мы доставим в эти населенные пункты не только продукты и воду, но и портативные газовые плиты — чтобы люди могли готовить себе пищу в условиях отсутствия электричества и сухих дров, — сказала она.
Напомним, что в результате ливней, которые прошли в регионе 6 и 7 августа, в Приморье подтоплено более 2 тысяч домов, 200 из них находятся в Уссурийском городском округе.
О той помощи, которая сейчас нужна в первую очередь, можно узнать на сайте Владивостокской епархии.
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Фото с сайта vladivostok-eparhia.ru
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