17 августа 2017
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След на Сахалинской земле

Когда-то с этого места начиналось русское освоение острова, а теперь на месте добротных построек – руины, зияют дыры в стенах. Там, где раньше жили люди, теперь царствует почти дикая природа, пытающаяся стереть память о человеке, как ненужный нарыв на руке или лице. Но разве можно стереть память? И нужно ли? Тем более, что место это более чем примечательное…

В далеком августе 1861 года клипер «Гайдамак» был выброшен на берег, когда на его борту находился святитель Иннокентий (Вениаминов) — святой, миссионер, ученый и просветитель. В память об этом событии на высоком сахалинском берегу был установлен православный крест, а потом и часовня, в благодарность избавления российских моряков от страшной опасности и в знак пребывания на сахалинской земле святого апостола Сибири и Америки.

Сейчас на берегу Татарского пролива, именно в этом месте уже более десяти лет подряд разворачивается молодежный православный лагерь «Берег притяжения». Сахалинцы свято чтят память выдающегося миссионера, крестившего тысячи людей. Наверно поэтому в каждую смену лагеря в водах Татарского пролива принимают Таинство Крещения как участники лагеря, так и местные жители.

Да, жизнь — это дорога. И как важно, чтобы на ней встречались крепкие ориентиры, которые, как маяки для кораблей, будут освящать тропинки и дороги, ведущие к Главному – ко Христу. Думается, что именно на этом далеком кусочке земли, среди красот почти первозданной природы, сейчас произошло то великое, что навсегда подарило радость «сочетаться Христу»…

 

Текст и фото Юлии Шутовой

ШУТОВА Юлия
рубрика: Авторы » Ш »

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