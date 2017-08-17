След на Сахалинской земле
В далеком августе 1861 года клипер «Гайдамак» был выброшен на берег, когда на его борту находился святитель Иннокентий (Вениаминов) — святой, миссионер, ученый и просветитель. В память об этом событии на высоком сахалинском берегу был установлен православный крест, а потом и часовня, в благодарность избавления российских моряков от страшной опасности и в знак пребывания на сахалинской земле святого апостола Сибири и Америки.
Сейчас на берегу Татарского пролива, именно в этом месте уже более десяти лет подряд разворачивается молодежный православный лагерь «Берег притяжения». Сахалинцы свято чтят память выдающегося миссионера, крестившего тысячи людей. Наверно поэтому в каждую смену лагеря в водах Татарского пролива принимают Таинство Крещения как участники лагеря, так и местные жители.
Да, жизнь — это дорога. И как важно, чтобы на ней встречались крепкие ориентиры, которые, как маяки для кораблей, будут освящать тропинки и дороги, ведущие к Главному – ко Христу. Думается, что именно на этом далеком кусочке земли, среди красот почти первозданной природы, сейчас произошло то великое, что навсегда подарило радость «сочетаться Христу»…
Текст и фото Юлии Шутовой
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