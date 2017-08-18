18 августа 2017
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Российские верующие собрали вторую партию гумпомощи жителям Сирии

Вторую партию гуманитарной помощи собрали российские верующие для мирных жителей Сирии, которую с 20 по 22 августа доставят в Алеппо.

По словам секретаря по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей иеромонаха Стефана (Игумнова), 22 июня первая партия была доставлена мирным жителям сирийской Латакии, передает РИА Новости.

— На период с 20 по 22 августа намечена отправка второй партии гуманитарной помощи, которая была собрана по линии межрелигиозной рабочей группы по оказанию помощи населению Сирии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ. В эту группу входят представители крупнейших конфессий России, — пояснил отец Стефан.

Священнослужитель добавил, что продукты, медсредства первой необходимости и небольшие наборы с подарками для детей передадут в Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Часть груза передадут жителям Алеппо, а еще часть, предположительно, доставят в одну из зон деэскалации.

В апреле 2017 года Советом по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России была образована межрелигиозная Рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии. В нее вошли представители как христианских конфессий, так и мусульманских общин России.

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