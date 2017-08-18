Российские верующие собрали вторую партию гумпомощи жителям Сирии
По словам секретаря по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей иеромонаха Стефана (Игумнова), 22 июня первая партия была доставлена мирным жителям сирийской Латакии, передает РИА Новости.
— На период с 20 по 22 августа намечена отправка второй партии гуманитарной помощи, которая была собрана по линии межрелигиозной рабочей группы по оказанию помощи населению Сирии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ. В эту группу входят представители крупнейших конфессий России, — пояснил отец Стефан.
Священнослужитель добавил, что продукты, медсредства первой необходимости и небольшие наборы с подарками для детей передадут в Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
Часть груза передадут жителям Алеппо, а еще часть, предположительно, доставят в одну из зон деэскалации.
В апреле 2017 года Советом по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России была образована межрелигиозная Рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии. В нее вошли представители как христианских конфессий, так и мусульманских общин России.
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