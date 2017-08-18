18 августа 2017
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Православные готовятся к празднованию Преображения Господня

В субботу 19 августа 2017 года Православная Церковь отпразднует Великий двунадесятый праздник – Преображение Господне.

По свидетельству Евангелий (Мф. 17, 1-6; Мк. 9, 1-8; Лк. 9, 28-36) в этот день Иисус Христос взял с Собой Своих ближайших учеников апостолов ПетраИакова и Иоанна на гору Фавор.

Во время молитвы на ней Спаситель преобразился перед ними во всей Своей Божественной славе.

При этом также присутствовали пророки Илия и Моисей, с которыми Господь разговаривал о Своих будущих страданиях.

В Преображении Господь явил людям не только Свою Божественную славу, но и показал им прообраз их собственного будущего преображения после всеобщего воскресения из мертвых.

В народной традиции этот праздник также называют Яблочным Спасом, так как в этот день в храмах освящают яблоки нового урожая, которые с этого дня можно уже есть.

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О празднике Преображения Господня, его истории и традициях читайте здесь.

 

Фото с сайта metamorphose.ru

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#Праздники #Церковь #Православие
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