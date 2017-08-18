Православные готовятся к празднованию Преображения Господня
В субботу 19 августа 2017 года Православная Церковь отпразднует Великий двунадесятый праздник – Преображение Господне.
По свидетельству Евангелий (Мф. 17, 1-6; Мк. 9, 1-8; Лк. 9, 28-36) в этот день Иисус Христос взял с Собой Своих ближайших учеников апостолов Петра, Иакова и Иоанна на гору Фавор.
Во время молитвы на ней Спаситель преобразился перед ними во всей Своей Божественной славе.
При этом также присутствовали пророки Илия и Моисей, с которыми Господь разговаривал о Своих будущих страданиях.
В Преображении Господь явил людям не только Свою Божественную славу, но и показал им прообраз их собственного будущего преображения после всеобщего воскресения из мертвых.
В народной традиции этот праздник также называют Яблочным Спасом, так как в этот день в храмах освящают яблоки нового урожая, которые с этого дня можно уже есть.
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Фото с сайта metamorphose.ru
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