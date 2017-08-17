Почему некоторые иконы называют «таблетками»?
Отвечает Анатолий Влезько, руководитель мастерской «Палехский иконостас»
«Таблеткой» называют небольшую двустороннюю икону на холсте. Самые ранние «таблетки», дошедшие до нас, относятся к XV веку. Предполагается, что такие изображения художники возили с собой в качестве образцов своего творчества (своеобразное средневековое «портфолио»). В русских храмах такие иконы могли помещать на аналоях. Размер «таблетки» небольшой — примерно 20 на 25 сантиметров. Икону рисовали на двух отдельных холстах, которые потом склеивали вместе, прокладывая между ними лист бумаги. Сверху такие иконы покрывали левкасом, что обеспечивало их лучшую сохранность.
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