Патриарх Кирилл помолился о начале мироварения
На протяжении нескольких недель Великого поста насельники Троице-Сергиевой лавры и Донского монастыря готовили емкости для чина мироварения и заготавливали различные компоненты для изготовления мира, сообщает сайт «Патриархия.ru».
На 4 неделе, 22 марта, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий положил начало чину мироварения.
В Великий понедельник после совершения малого водоосвящения патриарх Кирилл окропил освященной водой печь, котел, сосуды со специями, вином и маслом, после чего возжег специальные дрова в мироваренной печи.
Далее Предстоятель Церкви благословил ингредиенты для приготовления мира, в котел были влиты святая вода, вино, елей и добавлены специи.
Затем Святейший Владыка прочитал зачало 1-е Евангелия от Матфея, в ходе чего два диакона взошли на помост у котла со специальными веслами для перемешивания ингредиентов мира и приступили к мироварению.
Чин мироварения, во время которого будет непрерывно читаться Четвероевангелие, завершится в Великий четверг освящением мира в храме Христа Спасителя.
Справка
Освящение мира — одно из священнодействий Православной Церкви. Этот чин по традиции совершается только Предстоятелем Поместной Церкви, причем не каждый год, а по мере расходования мира, освященного в предыдущие годы.
Предварительное приготовление веществ для мироварения начинается на Крестопоклонной седмице Великого поста.
Торжественный чин варения мира для Русской Церкви совершается на Страстной седмице в Малом соборе Донского монастыря.
Традиция варить здесь миро ведется с 1946 года.
До 1917 года миро варилось в Крестовой (Мироваренной) палате Патриаршего дворца в Московском Кремле.
В Великий понедельник патриарх в сослужении клириков полагает начало мироварению. В течение трех дней непрерывно читается Евангелие.
Освящение мира происходит за Патриаршей Божественной литургией в Великий четверг.
Освященное миро по благословению патриарха раздается в епархии Церкви и используется при совершении Таинства Миропомазания, при освящении храмов и антиминсов, а также в случаях присоединения к православию через миропомазание инославных христиан.
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Фото: С. Власов/patriarchia.ru
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