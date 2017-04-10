10 апреля 2017
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Патриарх Кирилл помолился о начале мироварения

Молебен на начало чина мироварения совершил в понедельник 10 апреля, в понедельник Страстной седмицы, патриарх Кирилл в Малом соборе Донского монастыря Москвы.

На протяжении нескольких недель Великого поста насельники Троице-Сергиевой лавры и Донского монастыря готовили емкости для чина мироварения и заготавливали различные компоненты для изготовления мира, сообщает сайт «Патриархия.ru».

На 4 неделе, 22 марта, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий положил начало чину мироварения.

В Великий понедельник после совершения малого водоосвящения патриарх Кирилл окропил освященной водой печь, котел, сосуды со специями, вином и маслом, после чего возжег специальные дрова в мироваренной печи.

Далее Предстоятель Церкви благословил ингредиенты для приготовления мира, в котел были влиты святая вода, вино, елей и добавлены специи.

Затем Святейший Владыка прочитал зачало 1-е Евангелия от Матфея, в ходе чего два диакона взошли на помост у котла со специальными веслами для перемешивания ингредиентов мира и приступили к мироварению.

Чин мироварения, во время которого будет непрерывно читаться Четвероевангелие, завершится в Великий четверг освящением мира в храме Христа Спасителя.

Справка

Освящение мира — одно из священнодействий Православной Церкви. Этот чин по традиции совершается только Предстоятелем Поместной Церкви, причем не каждый год, а по мере расходования мира, освященного в предыдущие годы.

Предварительное приготовление веществ для мироварения начинается на Крестопоклонной седмице Великого поста.

Торжественный чин варения мира для Русской Церкви совершается на Страстной седмице в Малом соборе Донского монастыря.

Традиция варить здесь миро ведется с 1946 года.

До 1917 года миро варилось в Крестовой (Мироваренной) палате Патриаршего дворца в Московском Кремле.

В Великий понедельник патриарх в сослужении клириков полагает начало мироварению. В течение трех дней непрерывно читается Евангелие.

Освящение мира происходит за Патриаршей Божественной литургией в Великий четверг.

Освященное миро по благословению патриарха раздается в епархии Церкви и используется при совершении Таинства Миропомазания, при освящении храмов и антиминсов, а также в случаях присоединения к православию через миропомазание инославных христиан.

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Фото: С. Власов/patriarchia.ru

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