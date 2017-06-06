Откуда у ребенка невидимые друзья?
Здравствуйте, батюшка!
Девочка 8 лет учится во втором классе, говорит, что у нее есть друзья, она с ними общается она их видит, «хорошие ведьмочки и чертики…..». Может часами молча смотреть пространство, просит маму «погулять с ней по кладбищу, говорит там ей хорошо…..»
Чем можно это объяснить, может, ребенок все выдумывает, или в действительности что то видит потустороннее? Родители — обычные люди, ребенок крещеный, в церковь ходят редко.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, как быть? Лично не знаком с этими людьми. Попросили написать и задать вопрос.
Заранее спасибо!
Геннадий
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Христос воскресе! Уважаемый Геннадий, как священника меня в этой ситуации волнует один и главный момент — люди крещеные, но при этом реально оторваны от церковной традиции и, видимо, совсем в ней не разбираются и даже не стремятся этого сделать. Зачем они крестили ребенка, что значит Крещение, какие возможности оно открывает перед человеком? Так что первое, что скажу — родителям нужно уже задать себе вопрос, что такое для них Церковь, Кто такой Христос и какие — повторюсь — возможности Он открыл перед каждым человеком, воплотившись на земле, претерпев то, что претерпел и воскреснув из мертвых. Так что советую взрослым начать изучать свою веру и понять, что такое человек и каково его место в этом мире, перед Богом.
Второе — почему они сами на задают этот вопрос, а просят кого-то другого? Тут нужно не по интернету, тем более, через кого-то вопросы задавать, а идти и говорить со священником лично, привлекать психолога с тем, чтобы разобраться, о чем идет речь. По интернету, как Вы понимаете, невозможно сказать, идет ли речь о галлюцинациях или фантазиях, и если о фантазиях, то чем они вызваны — следование за модой, стремление разобраться в том, что такое смерть и так далее? Так что скорее идти к специалисту и разбираться, в чем тут дело. Лично, не по интернету. Храни Господь!
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