Нужна помощь дочке автора «Фомы» Пущаева Юрия
Рассказывает жена Юрия Пущаева Екатерина Новикова:
Первое, и самое главное, что мы с мужем хотим сделать – это сказать огромное спасибо всем тем, кто тогда откликнулся на нашу просьбу о помощи! Если бы не помощь добрых людей, наша дочь не получала бы той интенсивной высокопрофессиональной терапии все эти полтора года и не добилась бы тех успехов, какие мы видим сейчас. Сегодня мы вновь вынуждены просить вас о помощи, потому, как мы ни растягивали эту помощь и ни старались сами, возможности наши снова на исходе, а Дуне все еще нужна интенсивная терапия, чтобы добиться главной цели – «вытянуть» речь.
В два годика Дуне поставили диагноз «аутизм». За несколько месяцев перед этим у Дуни исчезла уже начинающая появляться речь, она перестала смотреть в глаза и отзываться на имя, не узнавала родственников и абсолютно перестала понимать человеческую речь. Она вообще очень мало реагировала то, что происходило вокруг нее, у нее практически не было эмоций.
Когда диагноз был только-только поставлен, и мы пребывали в глубоком шоке, одна женщина в нашем приходе сказала: «Вас посетил Бог». Помню, хоть я и не подала тогда виду, но эти слова вызвали у меня отторжение. Конечно, умом я понимала, что женщина права, но сердцем это принять пока не получалось. Но вот прошло почти 2 года и теперь я точно могу сказать – это было не просто Посещение, это было чудо, потому что благодаря тому, что случилось с нашей дочерью, мы увидели насколько много в мире хороших людей, что мир гораздо лучше, чем нам кажется. Это огромная радость, в которой мы пребываем до сих пор!
Благодаря нашим друзьям мы почти сразу нашли высокопрофессионального врача – Елисея Осина, который быстро составил для Дуни алгоритм лечения и порекомендовал эффективную терапию по системе ABA («Прикладной поведенческий анализ»). Уже через месяц мы начали видеть первые результаты. А потом на сайте журнала «Фома» (ее тут же перепечатали и другие сайты) появилась наша просьба о помощи, и это было настоящее чудо – сколько людей откликнулось на нашу беду! Благодаря этой помощи Дуня полтора года получала интенсивную терапию и сегодня это во многом другой ребенок, хотя аутизм, к сожалению, не исчез. На последнем осмотре по итогам специального тестирования наш психиатр изменил диагноз: из глубокого аутизма, в котором пребывала наша дочь, он поставил аутизм средней тяжести, а это значит, что все, что мы делали, мы делали правильно, и нужно продолжать работать.
Сейчас, когда Дуне почти 4 года, она уже смотрит в глаза, начала потихоньку появляться интерес к людям, но главное – очень медленно улучшается понимание обращенной к ней речи, хотя бы отдельных просьб. Появились и первые слова-просьбы, пока односложные и неуверенные, не более 10, но это однозначный прогресс.
Тем не менее, как сказал наш психиатр Осин, Дуня сможет развиваться и продвигаться дальше только при условии специальной помощи. Причем сейчас наступает самый важный, ключевой этап. От него зависит, заговорит все-таки Дуня или нет. Если да – у нее будет она судьба. Если нет – то совсем другая. Поэтому так важно сейчас не ослаблять усилий, чтобы и прежние старания не оказались почти напрасными.
Сегодня стоимость одного часа терапии для Дуни — 700 р. Причем это наши, подмосковные цены: в Москве аналогичные занятия стоят в полтора-два раза дороже. Тем не менее, даже у нас в месяц только на терапию уходит больше 50 тыс. рублей. К сожалению, бесплатных аналогов этих занятий от государства нет. И все это помимо затрат на нейропсихолога, иппотерапию, консультации специалистов, составление и регулярную корректировку индивидуальной программы обучения, прохождение необходимых медицинских исследований.
К сожалению, сегодня материальные ресурсы нашей семьи на исходе, у нас еще две маленькие дочки, а зарабатывает только папа. Дуне по-прежнему нужно не менее 20 часов специальной терапии в неделю, ведь возраст от 2-х до 6-ти лет – это «золотое» время для реабилитации ребенка с аутизмом, когда еще можно очень многое успеть и наверстать. Очень важно не упустить это время.
Как помочь:
- ОАО «Сбербанк России». Среднерусский банк. Кор/счет банка: 30101810400000000225. БИК: 044525225. ИНН 7707083893. КПП 775001001. Код подразделения Банка по месту ведения счета карты (для внутренних переводов по системе Сбербанка России) 40904000141.
Счет получателя: 40817810540005718464. Назначение платежа: «Частное пожертвование». ФИО получателя: Пущаев Юрий Владимирович
- Карта Сбербанка России: 63900240 9017377660
- Яндекс-кошелек: 410012207349927
Вас коснулся Бог.
а киви кошелёк есть?