Необходимо переосмыслить понятие «гражданское общество», — Александр Щипков
Александр Щипков указывает, что термин «гражданское общество», употребляющийся сегодня в устаревшей трактовке, является синонимом «активного» и привилегированного меньшинства, требующего от государства гарантий сохранения привилегий в ущерб интересам остальных граждан, сообщает пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
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Первое, что, по мнению Александра Щипкова, придется сделать − это признать факт подмены, попытку выдать малое за большое. А затем дать определение большого гражданского общества как формы объединения социального большинства.
«Стоит сказать, что новое «большое гражданское общество» – это то социальное большинство, интересы которого прежде сталкивались с интересами малого гражданского общества, то есть среднего класса и креаклиата», − подчеркивает автор.
«В России менталитет социального большинства связан с понятием социальной справедливости, с широким пониманием гуманизма как милосердия и нравственности, а не синонима атеизма», − поясняет он.
«Мы обречены на возвращение к реальной демократии большинства. Чем раньше мы выйдем за рамки выработавших свой ресурс стереотипов, тем быстрее мы сможем взять в свои руки ответственность за свое будущее. И новому большому гражданскому обществу предстоит сыграть в этом решающую роль», − заключает Александр Щипков.
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Фото: журнал «Фома»
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