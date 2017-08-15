15 августа 2017
Автор:

Необходимо переосмыслить понятие «гражданское общество», — Александр Щипков

Первый зам. председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков в своей статье на портале «Ум+» высказал мнение, что наступило время переоценки ключевых понятий из области социального знания, таких как «гражданское общество», «демократия», «базовая система ценностей», «правовое государство».

Александр Щипков указывает, что термин «гражданское общество», употребляющийся сегодня в устаревшей трактовке,  является синонимом «активного» и привилегированного меньшинства, требующего от государства гарантий сохранения привилегий в ущерб интересам остальных граждан, сообщает пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Материал по теме

Демократия в Церкви

«Власть народа» — в какой степени она возможна в Русской Православной Церкви? Почему настоятелей и архиереев в ней выбирают не прихожане? Какова доля участия мирян в управлении Церковью сегодня и есть ли необходимость в ее увеличении?

«Новые социальные реалии уже сейчас требуют переосмысления термина в пользу «большого гражданского общества», то есть сплоченного социального большинства с общими интересами и общим пониманием национальных задач», − подчеркивается в статье.

Первое, что, по мнению Александра Щипкова, придется сделать − это признать факт подмены, попытку выдать малое за большое. А затем дать определение большого гражданского общества как формы объединения социального большинства.

«Стоит сказать, что новое «большое гражданское общество» – это то социальное большинство, интересы которого прежде сталкивались с интересами малого гражданского общества, то есть среднего класса и креаклиата», − подчеркивает автор.

«В России менталитет социального большинства связан с понятием социальной справедливости, с широким пониманием гуманизма как милосердия и нравственности, а не синонима атеизма», − поясняет он.

«Мы обречены на возвращение к реальной демократии большинства. Чем раньше мы выйдем за рамки выработавших свой ресурс стереотипов, тем быстрее мы сможем взять в свои руки ответственность за свое будущее. И новому большому гражданскому обществу предстоит сыграть в этом решающую роль», − заключает Александр Щипков.

Читайте также:

Земские соборы: демократия по-русски?

Монархизм и Православие

Демократия или «вертикаль»

 

Фото: журнал «Фома»

Редакция
рубрика: Авторы » Р »

УжасноПлохоСреднеХорошоОтлично (Оцените эту статью первым!)
Загрузка...
ПОМОЧЬРАССЫЛКА
Делитесь с друзьями:
#Церковь и общество #государство #религия
Читайте также

Впервые за 10 лет сирот в стране станет меньше 100 тысяч, — Дмитрий Ливанов

В Госдуме предложили оставить возможность роженицам вернуть ребенка из бэби-бокса

Папа Римский Франциск за сотрудничество католиков и православных в делах милосердия

В Церкви призвали прислушаться к многодетным семьям

Комментарии

  • Оставьте первый комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.