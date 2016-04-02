Неделя Крестопоклонная
Священник Константин Пархоменко о Кресте и распятии
С первых веков существования Церкви древние христиане особое значение придавали Кресту Господню. На нем пострадал наш Спаситель, на этом Кресте произошла искупительная смерть, которая соединила людей, даже самых распоследних грешников с Богом. По сути Крест Христов явился мостом переброшенным через бездну отделявшую нас от Бога…
О крестном знамении
Мы, когда крестимся, ИСПОВЕДУЕМ СВОЮ ВЕРУ. Крестное знамение — это самый краткий символ веры, бессловесный и абсолютно всем доступный. Вот мы складываем три первых пальца «щепотью», вместе, — это в знак того, что мы верим в Бога-Троицу: Отца, Сына и Святого Духа…
КРЕСТ: ГЛАВНЫЙ СИМВОЛ ХРИСТИАНСТВА
«Толковый словарь» с Юрием Пущаевым
Крест как главный символ христианства столь же парадоксален и уникален, как и оно само. Придуманный римлянами (Ветхий завет не знает распятия), он был орудием страшной и позорной казни, которой подвергали самых отъявленных преступников. Человек умирал от жестоких страданий, поскольку смерть наступала от удушья, как результат длительного и крайне мучительного неестественного положения грудной клетки и всего тела. Однако в христианстве крест, напротив, становится знаком победы и вестником спасения, главным символом Церкви и христианской веры…
За две тысячи лет слово «распятие» повторялось так часто, что смысл его в некоторой степени утратился, потускнел. Потускнела в сознании ныне живущих и громадность той жертвы, которую принес Иисус за всех людей, бывших и будущих.
Что же такое распятие? Цицерон эту казнь называл самой ужасной из всех казней, которые придумали люди…
ПРАВОСЛАВНЫЙ КРЕСТ, ЕГО СИМВОЛИКА И ЗНАЧЕНИЕ
Аудио
Как выглядел Крест, на котором распяли Христа? Почему в наше время эта святыня раздроблена на множество мелких частей? Зачем нужен нательный крестик и что значит крест на груди у священника? В гостях у Аллы Митрофановой — кандидат богословия, и.о.заведующего кафедры библеистики Московской духовной академии священник Александр Тимофеев…
КАКОЙ КРЕСТ У ПРАВОСЛАВНЫХ СЧИТАЕТСЯ ПРАВИЛЬНЫМ?
Говорят что, а на самом деле
Преподобный Феодор Студит писал «Крест всякой формы — есть истинный Крест». В Православной Церкви от формы креста его святость никак не зависит, при условии, что крест сделан и освящен именно как христианский символ, а не выполнен изначально как знак, например, солнца или часть бытового орнамента или украшения…
ПОЧЕМУ ПРАВОСЛАВНЫЙ КРЕСТ ТАКОЙ СЛОЖНЫЙ?
Вопрос священнику
Православный крест вовсе не «такой сложный», просто он наиболее точно отражает форму того креста, на котором был распят Иисус Христос. К нижней перекладине (подножию) прибивались ноги приговоренных к казни, а так как воины не могли точно угадать, до какого места могут достать ноги Христовы, то и перекладину прикрепили уже после распятия непосредственно перед установлением креста в вертикальном положении. Верхняя перекладина с надписью (титлом), согласно евангельскому повествованию, была также прибита уже после распятия Христа по распоряжению Пилата — «поставили над головою Его надпись, означающую вину Его: Сей есть Иисус, Царь Иудейский» (Мф. 27, 37)…
ПОКЛОННЫЕ КРЕСТЫ В РОССИИ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Как сложилась на Руси традиция ставить кресты вне храмов и кладбищ и как она развивалась.
Об этом рассказывает кандидат искусствоведения Светлана ГНУТОВА, автор-составитель книги «Крест в России» и научный редактор серии сборников, посвященных исследованиям истории креста в России…
КРЕСТ КАК ГЛАВНЫЙ ОБРАЗ НАШЕГО СПАСЕНИЯ
Протоиерей Алексей Уминский о значении креста в жизни христианина
Сейчас, мы будем стоять в храме перед Крестом и понимать, что наша горькая правда встречи с крестом такова, что это одновременно и страдания и свет, и переживание отдаленности от Бога, и радость от того, что Он нас все же безмерно и бесконечно любит…
«Реплики» Александра Ткаченко
Видимо, по большому счету, мое христианство еще и не начиналось даже. Все эти годы Бог лишь готовит меня через обстоятельства моей жизни к чему-то иному, куда более серьезному и важному, к обстоятельствам, когда необходимо будет выбирать между комфортом и крестом. И дай мне тогда Боже сил, разумения и веры для правильного выбора…
Видео
В XXI веке слово «крест» никого не удивляет и никого не пугает: кресты носят в проколотых ушах, выкалывают в виде тату, крест есть в конце концов и на машине скорой помощи. При этом для христиан он продолжает оставаться священным символом. Быть христианином значит идти за Христом и нести свой крест, а Христос нес свой крест на Голгофу.
Это значит Бог желает нам мучений и страшной смерти или нет?
На эти и другие вопросы в студии у Аллы Митрофановой отвечал настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» в Царицыне протоиерей Олег Корытко…
Протоперсвитер Александр Шмеман
«Преполовение» (половина) великого поста: крест
Третья неделя Великого Поста называется Крестопоклонной. За всенощной этого дня, после Великого Славословия, Крест торжественно выносится на середину церкви и остается там всю неделю; после каждой службы совершается особое поклонение Кресту. Надо обратить внимание на то, что о Кресте говорится во всех песнопениях этого воскресенья, но говорится не о страданиях на Кресте, а о победе и радости. Больше того, ирмосы второго воскресного Канона взяты из Пасхальной службы: «Воскресения день» и весь он является как бы парафразой пасхального Канона.
Смысл всего этого ясен. Мы достигли середины Великого Поста. С одной стороны, физический и духовный подвиг, если он серьезен и последователен, начинает сказываться, чувствуется усталость. Нам нужна помощь и ободрение. С другой стороны, претерпев эту усталость, взойдя на половину горы, мы начинаем видеть конец нашего странствования, и сияние Пасхального света становится ярче. Великий Пост — это время нашего самораспинания, опыт, пускай и ограниченный, Христова призыва, который мы слышим в Евангельском чтении этого дня: «… Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мной» (Марк. 8:24). Но мы не можем принять свой крест и следовать за Христом, если не примем Его креста, взятого Им для нашего спасения. Спасает нас Его крест, а не наш. Только Его крест сообщает не только смысл, но и силу нашим крестам. Это и объяснено нам в Синаксарии Крестопоклонного Воскресенья:
«… В тот же день, в третью неделю Постов мы празднуем поклонение честному и животворящему Кресту, — вот по какой причине: во время сорокадневного поста мы как бы распинаем себя… и испытываем некоторую горечь, печаль и уныние, — нам предлагается Животворящий крест, освежающий и ободряющий нас; напоминая нам страдания Христа, он укрепляет и утешает нас… мы подобны тем, которые проходят долгим и трудным путем; утомленные, они видят прекрасное дерево и садятся отдохнуть в тени его листвы; немного отдохнувши, как будто обновленные, они продолжают свой путь; так и теперь, в постное время, среди прискорбного пути подвига, святые Отцы водрузили Живоносный Крест, подающий прохладу и освежающий нас, для того, чтобы мы могли мужественно и легко окончить остающийся путь… Или возьмем другой пример: когда приходит царь, то перед ним сперва появляются его знамена и скипетр, а затем и сам царь идет, радуясь и веселясь о победе, и с ним вместе веселятся и его подчиненные; так же и Господь наш Иисус Христос, который хочет показать свою победу над смертью и явиться во славе дня Воскресения, посылает впереди себя свой скипетр и царское знамя — Животворящий Крест, — наполняющий нас радостью и приготовляющий, насколько это нам возможно, встретить Самого Царя и восхвалить Его победу… Все это на неделе среди святой Четыредесятницы, т. к. святая Четыредесятница подобна горькому источнику проливаемых слез сокрушения, постного подвига и уныния… Но Христос утешает нас, как странствующих по пустыне, до тех пор, когда Он приведет нас к духовному Иерусалиму своим Воскресением… потому что Крест называется и есть Древо Жизни, которое было посажено посреди рая; поэтому и святые Отцы водрузили его среди святого Великого Поста, напоминая одновременно блаженство Адама и то как он его лишился, напоминая также, что вкушая от этого Древа мы больше не умираем, но оживляемся…» Итак, укрепленные и ободренные, мы вступаем во вторую половину Великого Поста.
Комментарии