Нарушила пост в больнице, как быть на Страстной?
Здравствуйте! В середине Великого поста попала в больницу, там конечно кормили мясной пищей, привозить постную некому. Да и врачи настаивали на белковой пище. Сегодня выписали, как мне быть? Хочу продолжить пост. Ведь впереди Страстная седмица. Большое спасибо за ответ! Спаси Господи!
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Продолжайте пост с Богом! Больница — это больница, тут Вы следуете внутреннему распорядку заведения и рекомендациям врачей. Если по здоровью есть возможность поститься, то продолжайте пост и в отношении пищи. Если же рекомендована какая-то непостная диета, соблюдайте ее, но уделите больше значения молитвам, участию в службах и духовной жизни в целом. Постарайтесь быть на всех службах хотя бы начиная с Великого Четверга и далее до самой Пасхи и включая нее. Храни Вас Бог!
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