Начался прием заявок на конкурс помощи бездомным имени Надежды Монетовой
К участию в конкурсе приглашаются представители добровольческих движений, общественных и религиозных организаций, помогающие бездомным, сообщает сайт Синодального отдела по церковной благотворительности.
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Первый Дом трудолюбия «Ной» появился пять лет назад силами волонтерской группы во главе с Емельяном Сосинским— они кормили бездомных. В какой-то момент пришло осознание того, что накормить — это, конечно, хорошо, но дальше выхода для людей все равно нет. Задумались о том, как реально помогать людям вернуться к нормальной жизни.
По словам помощника председателя Синодального отдела Ильи Кускова, в нынешнем году особо внимание комиссия будет уделять заявкам, «присланным из новообразованных епархий, а также из малых городов и населенных пунктов».
— По опыту предыдущих лет, получение конкурсной премии всегда давало импульс к развитию существующих проектов и началу реализации новых, — отметил Илья Кусков.
Помимо приходских соцработников Русской Церкви к участию в конкурсе приглашаются руководители, сотрудники и волонтеры православных и общественных организаций, а также госучреждений, помогающих бездомным.
В Синодальном отделе по благотворительности надеются, что в этом году конкурс получит большой отклик, и призывают активнее принимать в нем участие тех, кто занимается помощью бездомным.
На сайте Синодального отдела по социальному служению опубликованы анкета для участников и положение о конкурсе. Заявки принимаются до 30 сентября в электронном виде по адресу irina.miloserdie@gmail.com.
Надежде Монетовой, в честь которой назван всероссийский конкурс, самой пришлось выживать на улице, но она сумела начать новую жизнь, устроиться на работу и организовать помощь бездомным. Надежда Монетова была сотрудницей православного движения «Курский вокзал. Бездомные, дети». Она трагически погибла в ночь на 20 марта 2012 года.
Сегодня в России действуют более 4 тысяч социальных учреждений, проектов и инициатив Русской Православной Церкви. Помощь бездомным оказывают 95 православных приютов для бездомных и 10 автобусов милосердия (мобильных пунктов помощи).
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