17 августа 2017
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Минкультуры приглашает всех на акцию «Ночь в кино»

С 26 на 27 августа 2017 года на 2 517 тыс. площадках страны пройдет ставшая уже традиционной акция «Ночь в кино».

В Министерстве культуры рассчитывают привлечь к всероссийской акции не менее 600 тысяч зрителей, об этом сказала зам. директора департамента кинематографии Минкультуры России Галина Строчкова, сообщает сайт ведомства.

В акции примут участие не только кинотеатры, но также библиотеки, музеи, культурные центры и городские парки.

На всех этих площадках пройдут лекции по истории кино, концерты с песнями из всенародно любимых фильмов и показы отечественных картин, избранных в ходе Интернет-голосования.

Узнать подробнее об акции «Ночь в кино», посмотреть ее расписание в разных регионах, а также узнать много интересного о российском кино можно на странице специального проекта.

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Изображение с сайта mkrf.ru

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#Культура #Общество alt #Кино #акция
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