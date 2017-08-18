18 августа 2017
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Минимум 13 человек погибли при наезде фургона на людей в Барселоне

Минимум 13 человек погибли и еще более 100 пострадали при наезде фургона на людей в испанской Барселоне.

Трагедия, уже признанная терактом, произошла в районе улицы Рамбла — в туристическом центре Барселоны — в четверг 17 августа, передает ИА ТАСС.

Правоохранительные органы признали наезд неизвестного на фургоне на людей терактом, а ответственность за него уже взяла запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ.

На ночь с 17 на 18 августа совершивший наезд преступник остается на свободе, так как ему удалось скрыться с места трагедии.

Президент России Владимир Путин и глава Правительства Дмитрий Медведев выразили родным и близким погибших и всему народу Испании свои соболезнования.

 

Изображение с сайта youtube.com

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#Общество alt #трагедия #мир
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