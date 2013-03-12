12 марта 2013
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Масленица в Латвии

Церковь не сделала Масленицу своим праздником, но переосмыслила этот период года — дни, предшествущие Великому посту. Именно под влиянием христианства этот языческий праздник стал Масленицей в том виде, которой мы ее знаем уже многие века.  Стараниями Церкви Масленица лишилась прежнего языческого значения и превратилась в простую неделю отдыха и веселья (подробнее об истории и церковном понимании Масленицы читайте здесь). При этом в разных странах у этого праздника есть свой национальный колорит. 

Литовская Масленица, или Метени, — это последний день перед Великим постом, когда устраивают карнавал. Люди наряжаются в народные костюмы, надевают маски и шествуют по улицам.

В праздновании участвуют фольклорные ансамбли, в своих представлениях они возрождают старинные народные обычаи проводов зимы и встречи весны. Гулянья проходят, например, в рижском Этнографическом музее под открытым небом и Турайдском музее-заповеднике. Интересное масленичное развлечение в Латвии — катание по льду на круге или санной карусели.

 

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#Праздники #Масленица
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