Масленица в Беларуси
Масленицу в Белоруссии отмечали в основном в восточных районах страны, среди православных христиан. У белорусских католиков традиция была иная.
В субботу перед Масленицей православные поминали умерших. Начинали печь блины — обрядовое блюдо.
Проводили ритуал «Цягаць калоду». В нем участвовали замужние женщины со всей деревни. Они шли по улицам с песнями и возгласами, несли с собой обрубок дерева — колоду. Если по дороге встречали неженатого мужчину, накидывали на него веревку и заставляли тянуть колоду. Если мужчина хотел быстрее избавиться от колоды, то платил выкуп.
В некоторых деревнях Белоруссии «спраўлялі Уласа». В сани, украшенные цветами, усаживалась хозяйка какого-нибудь двора, и ее возили по улицам. Всех встречных мужчин хватали и подбрасывали вверх, пока те не соглашались откупиться. Участницы шествия наряжались в карнавальные одежды, изображая «мужчин», «старцев», «цыган». Обойдя всю деревню, ряженые шли в самую большую избу и праздновали там всю ночь.
На неделе был обычай чествовать деревенскую повитуху: выводили бабку из дома, усаживали в сани и возили по деревне с песнями.
В Прощеное воскресенье родственники ходили в гости друг к другу, вечером, после службы в храме, устраивали ужин на всю родню. В этот же вечер совершали интересный обряд. После ужина к хозяину дома по очереди подходили все домочадцы, кланялись и говорили: «Даруй, бацька родны, калі чым саграшыў(-ла) перад табой справай ці языком». Выслушав всех, хозяин кланялся им в ответ и тоже просил прощения.
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