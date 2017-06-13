Легендарные христианские книги: Н. С. Лесков «Очарованный странник»
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Автор
Николай Семёнович Лесков (1831–1895) — писатель, о котором Лев Толстой говорил, что он «самый русский из наших писателей».
«Я смею, даже, может быть, дерзко думаю, — писал Лесков, — что я знаю русского человека в самую его глубь и не ставлю себе этого ни в какую заслугу. Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, а я вырос в народе».
Предки Лескова были священниками в селе Лески Орловской губернии. Отсюда вышла родовая фамилия Лесковы. Писатель хорошо знал Библию, церковные традиции и часто обращался к христианским образам и мотивам в своих текстах. Лесков был убежден, что литература призвана поднимать дух человеческий и что «цели евангельские» для нее дороже всех иных.
О книге
Время написания
1872–1873
История создания и замысел
В 1870-е годы у Лескова родилась идея написать цикл рассказов о праведниках. В итоге им было написано 10 произведений: «Кадетский монастырь», «Русский демократ в Польше», «Несмертельный Голован», «Пигмей», «Инженеры-бессребреники», «Человек на часах», «Шерамур», «Однодум» «Левша»и «Очарованный странник». Созданную Лесковым галерею народных характеров, людей, исповедующих православно-христианский идеал добра, странников, Максим Горький назвал «иконостасом праведников и святых».
Лесков считал, что праведники «сильнее других делают историю», а также замечал: «Таких людей достойно знать и в известных случаях жизни подражать им, если есть сила вместить благородный патриотический дух, который согревал их сердце, окрылял слово и руководил поступками».
Замысел «Очарованного странника» возник у писателя летом 1872 года, во время путешествия по Ладожскому озеру на Корелу и Валаам. Уже в 1873 году повесть была опубликована в газете «Русский мир» под названием «Очарованный странник, его жизнь, опыты, мнения и приключения». А вскоре вышла отдельная книга «Очарованный странник. Рассказ Н. Лескова».
Содержание
Пассажиры судна плывут по Ладожскому озеру на остров Валаам. Среди путников выделяется некто Иван Северьяныч Флягин, одетый в послушничий подрясник. По просьбам спутников мужчина рассказывает им долгую историю своей жизни.
Родившись в семье крепостного крестьянина, он с детства занимался лошадьми, имея к этому особый дар. В 11 лет он из баловства стал причиной гибели старенького монаха. Монах является мальчику во сне, предсказав, что тот будет много раз погибать, но не погибнет и в конце концов уйдет в монастырь. Начинается череда приключений — странствий главного героя, который множество раз меняет род занятий. Он служит помощником кучера, нянькой барского ребенка, лекарем в татарском плену, объездчиком лошадей, участвует в Кавказской войне, работает актером в петербургском театре, чиновником… Наконец, он становится иноком в монастыре. И вот теперь 52-летний Флягин отправляется странствовать по святым местам и оказывается среди попутчиков. Признавшись им, что ему «за народ очень помереть хочется», он заканчивает повествование. После этого очарованный странник впадает «в тихую сосредоточенность», которой никто из собеседников не смеет нарушить.
Особенности
«Очарованный странник» — необычная повесть. В ней используются мотивы древнерусских житий, народных былин, а также сюжетная схема популярных авантюрных романов.
«Очарованный странник» — житие. Лесков последовательно описывает биографию своего героя, организовав ее как несколько завершенных эпизодов — фрагментов его жизни. Схожим образом строятся жизнеописания святых. Лесковский странник проходит сложный путь от греха к искуплению и покаянию. Он уходит в монастырь, считая, что это предопределено Богом. «Очарованного странника» сближают с житиями видения будущего, открывающегося главному герою, пророческие сны, а также его победа над кознями бесов — традиционный житийный элемент сюжета.
«Очарованный странник» — былина. Ивана Северьяныча Лесков сближает не только с героями житий, но и с персонажами русских былин — богатырями, прославившимися своими подвигами во имя народа. Попутчики Флягина сразу же отмечают его сходство с Ильей Муромцем: «…он был в полном смысле слова богатырь, и притом типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца…» В одном из эпизодов повести Иван сечется нагайками с киргизом Савакиреем. Этот бой напоминает поединок русского богатыря с противником-басурманом.
«Очарованный странник» — авантюрный роман. Мотив странствий роднит лесковскую повесть с романом приключений. С героем авантюрного романа, так же, как и с Флягиным, случаются самые удивительные происшествия. Он скитается по свету, меняя имена и род занятий, приспосабливаясь к обстоятельствам и спасаясь от гибели.
Также исследователи отмечают сходство повести Лескова с произведениями Пушкина и Лермонтова. Однако главное, что отличает «Очарованного странника» от всех классических жанров, — это установка автора на документализм, хроникальность изложения. Лесков старается убедить читателя в подлинности событий произведения. На примере судьбы очарованного странника автор доказывает, что настоящая, реальная жизнь может быть гораздо интереснее и непредсказуемее вымышленных литературных сюжетов: «А в жизни, особенно у нас на Руси, происходят иногда вещи, гораздо мудренее всякого вымысла — и между тем такие странности часто остаются незамеченными», — уверен Лесков.
Название
Странник Лескова — не простой, а очарованный. Эта очарованность проявляется в ощущении героем предопределенности всего, что с ним происходит. В этой подчиненности высшим силам кроется христианский смысл. С рождения Иван — обещанный Богу ребенок, которого мать вымолила у Господа. «Не своей волей» движим Иван Северьяныч, а Божьей.
Еще одна трактовка слова «очарованный» — восхищенный красотой и многообразием всего окружающего. Эту совершенную красоту странник постоянно встречает на своем пути: находит ее то в заботе о лошадях, то в искреннем и возвышенном чувстве к красавице-цыганке, то в образе Родины, за которую хочет умереть, и, конечно, в природе: «Краса природы совершенство, и за это восхищенному человеку погибнуть… даже радость!»
Смысл произведения
По замыслу автора, в характере и судьбе очарованного странника Ивана Флягина отчетливо слышна общенациональная нота, звучание которой определено православной христианской верой. В нем раскрываются лучшие стороны народного характера: бесстрашие, благородство, простодушие и открытость. Иван Северьяныч понимает православное вероучение как практическое доброделание и добротолюбие.
В «Очарованном страннике» Николай Лесков показывает, как в сложных жизненных обстоятельствах формируется тип «русского праведника», который так необходим людям. Главный герой, убийца и грешник, искупает свою вину и, оказавшись в монастыре, преображается, получает способность пророчествовать и испытывает «наитие вещательного духа». Эволюция, духовное восхождение Ивана Северьяновича происходит постепенно. Каждый эпизод в сюжете повести — это новый этап преображения внутреннего мира героя, восстановление образа Бога в человеке, следующий шаг на пути к служению людям, состраданию ближнему и праведности.
Интересные факты
1. Первоначально у «Очарованного странника» было другое название: «Черноземный Телемак». Телемак — герой древнегреческой мифологии, сын хитроумного странника Одиссея. Также название Лескова было стилизовано под заглавия приключенческих, нравоописательных романов XVIII века («Приключения Телемака» Франсуа Фенелона, 1699).
2. «Очарованный странник» был дважды экранизирован. В 1963 году вышел черно-белый фильм Ивана Ермакова с Николаем Симоновым в главной роли. А в 1990 году режиссером Ириной Поплавской был снят одноименный фильм, где роль Ивана Флягина исполнил Александр Михайлов.
3. В 2002 году композитор Родион Щедрин написал оперу «Очарованный странник», премьера которой состоялась в Нью-Йорке в концертном зале Эвери-Фишер-холл в исполнении Нью-Йоркского филармонического оркестра.
4. Географический масштаб скитаний Флягина огромен. Это Астрахань, Курск, Петербург, Орловщина, Николаев, Каспий, Подмосковье, Пенза, Соловецкие острова, Карачев, Кавказ, Корела.
5. Некоторые исследователи считают, что Лесков построил композицию «Очарованного странника», ориентируясь на житийную икону с клеймами, где на одной доске с главной иконой по периметру размещаются сюжеты, описывающие различные деяния святого. Так и в повести все эпизоды, связанные с жизнью очарованного странника, последовательно показывают его духовное восхождение.
Цитаты
Начнешь молиться… и молишься… так молишься, что даже снег инда под коленами протает и где слезы падали — утром травку увидишь.
Всю жизнь свою я погибал и никак не мог погибнуть.
Зришь сам не знаешь куда, и вдруг перед тобой отколь ни возьмется обозначается монастырь или храм, и вспомнишь крещеную землю и заплачешь.
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