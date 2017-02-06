6 февраля 2017
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Когда после смерти деда можно сделать ремонт?

Вопрос читателя:

Добрый день.
У нас недавно умер дедушка. Подскажите, пожалуйста, по истечении какого времени можно в квартире, где дедушка жил, сделать ремонт?
Заранее благодарю.

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Добрый день! Никаких ограничений по срокам ремонта нет, когда удобно, тогда и делайте. А за дедушку молитесь и сами дома, и подавайте церковное поминовение. Царство ему Небесное! Храни Вас Бог!

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На заставке фрагмент фото Photocapy

 

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