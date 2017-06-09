Как сказать мужу, что хочу ребенка?
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Я замужем уже два года. У меня прекрасный муж, все хорошо. Но только нет детей. Потому что мы изначально говорили с мужем о том, что надо сначала закончить учебу (мы поженились на втором курсе).
Это казалось правильным решением, а сейчас у меня ощущение какой-то неправильности этой ситуации. Как-будто мы пустоцветы какие-то… У нас все хорошо, живем не богато, но хватает, а главное — любим друг друга очень сильно. Мне кажется, что этой любви слишком много на нас двоих что ли, что именно в такой момент должны появляться дети… Но я не знаю, как об этом заговорить. Вроде, у нас очень доверительные отношения, но тут не знаю, как начать даже…
Ответ психолога:
отвечает магистрант факультета психологии РПУ Туманян Евгения
Здравствуйте! Ваш, такой серьёзный и важный, вопрос вызывает радость. Ведь появление желания рождения детей — это одно из самых сокровенных и глубоких переживаний для человека. Но принятие решения зависит от двоих. И так хочется, чтобы это желание совпало, чтобы оно было совместно-раздельным с нашим близким человеком. Чтобы оно отзывалось в душе мужа, будущего отца, той же радостью и любовью, что и у будущей мамы. Давайте попробуем разобраться, что происходит, почему Вы не знаете, как возобновить с мужем разговор о детях. Что мешает Вам открыться?
Вы пишете о том, что желание родить ребеночка для Вас очень, очень важно! Когда нам предстоит открыться другому человеку, даже самому любимому, в сокровенных мечтах, мы становимся особенно уязвимыми. Если нет уверенности в том, что это желание будет всецело разделено, нередко рождаются тревога и страх, что с нашим важным и дорогим сердцу переживанием могут не так поступить, им могут пренебречь. Меньше всего мы готовы к подобному от самых близких людей, поэтому пытаемся защититься, впадаем в ступор, как бы притормаживаем. И одновременно нам очень не хочется задеть чувства любимого человека.
Из того, как Вы описываете ваши отношения можно понять, что вы очень близки с мужем, вы любите и доверяете друг другу. Таить в себе такое желание, почти так же сложно, как и начать говорить о нем. Можно попробовать начать подготовку с себя. Найти внутри себя, в вашем сердце и душе, безопасное место для Вашего прекрасного желания. Поселить его там, убедиться, что там его никто не сможет потревожить, не сможет его расстроить или вспугнуть. Этот простой ход поможет Вам справиться с тревогой тогда, когда начнется разговор. Даст внутреннее спокойствие, что все будет хорошо, так или иначе.
Думаю, деликатнее всего начать такой разговор со слов любви, с того, что Вам этот разговор важен, и поэтому так непросто его начинать. Так Вы поможете Вашему супругу настроиться на мягкий и откровенный лад. Это очень важно, если Вы с мужем сможете выйти на новый уровень отношений, чтобы на семейном совете попробовать снова, вместе, пересмотреть однажды принятое решение.
Желаю Вам душевного спокойствия, а вашей семье процветания и укрепления взаимопонимания!
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