Из Финляндии в Россию во второй раз за 70 с лишним лет принесли Коневскую икону
Икона принесена в Россию во второй раз после изнесения образа с Коневца монахами во время Великой Отечественной войны, ранее она привозилась в 2006 году, сообщает сайт Выборгской епархии.
16 августа образ, доставленный из Ново-Валаамского монастыря в Финляндии, торжественно встретили в Выборге.
После встречи перед чудотворной иконой в кафедральном Спасо-Преображенском соборе Выборга епископом Выборгским и Приозерским Игнатием и духовенство епархии был совершен молебен с чтением акафиста.
Коневская икона доступна для поклонения до 20 августа. Перед ней будут постоянно совершаться молебны с акафистом.
В Выборг икону привезли настоятель Ново-Валаамского монастыря архимандрит Сергий (Райяполви) и Елена Павинская — финская общественная деятельница, много потрудившаяся для развития обители и общества «Коневец» (Финляндия).
Напомним, что 18-19 августа 2017 года торжества по случаю 125-летия Выборгской епархии возглавит Святейший Патриарх Кирилл.
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Фото с сайта eparchiya-viborg.ru
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