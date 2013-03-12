Игры на Масленицу
«Сковорода»
Участники игры берутся за руки и становятся в круг, внутри которого чертят окружность — «сковороду». Все быстро движутся по кругу под музыку. Когда музыка прекращается, нужно постараться столкнуть своих соседей на «сковороду». Упираться можно только ногами. Кто наступил на «сковороду», или отпустил руку соседа, тот «испекся». Игра продолжается, пока не останутся один-два победителя.
«Блинная» эстафета
Готовят несколько сковородок, на каждую кладут блин. Все участники пробегают определенную дистанцию. Нужно подбросить блин на сковороде не менее трех раз. Разумеется, блин нужно поймать, не прерывая бег. Упавший блин можно поднять. Первый добежавший получает приз.
Рекомендовано для использования на уроках ОПК.
На заставке фрагмент фото LoneGuard
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