30 января 2017
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«Художник тихого ужаса. Во что верил Николай Ге» — новая электронная книга от «Фомы»

Дорогие друзья! Представляем новую электронную книгу журнала «Фома», посвященную жизни и творчеству русского живописца, мастера портретов, исторических и религиозных полотен Николая Ге.

Наследие художника оставило после себя множество вопросов: почему многие современники не приняли творчества Николая Ге? Во что верил художник? Что хотел он донести публике своими работами? Почему Святейший Синод накладывал запрет на показ его картин? В чем заключалась трагедия поколения Ге?

Ответы на эти и другие вопросы мы попытаемся дать вместе с искусствоведом Инной Волошиной.

Книгу можно скачать в Книжной Лавке журнала «Фома»:

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Также пользователи электронных библиотек могут скачать электронную новинку «Фомы» в Электронной библиотеке «Букмейт» и на нашей странице в Православной библиотеке Миссионерского отдела Московской епархии.

Все наши электронные книги совершенно бесплатны. Мы стремимся к тому, чтобы все наши тексты и материалы  были доступны максимальному числу читателей. Но их создание и размещение требует определенных затрат, поэтому мы будем признательны всем, кто поможет «Фоме» в развитии благотворительных проектов в Интернете. Это важно и для расширения возможностей, и как знак одобрения и поддержки.

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#Культура #Творчество #Искусство #живопись #электронные книги "Фомы"
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