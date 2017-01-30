«Художник тихого ужаса. Во что верил Николай Ге» — новая электронная книга от «Фомы»
Наследие художника оставило после себя множество вопросов: почему многие современники не приняли творчества Николая Ге? Во что верил художник? Что хотел он донести публике своими работами? Почему Святейший Синод накладывал запрет на показ его картин? В чем заключалась трагедия поколения Ге?
Ответы на эти и другие вопросы мы попытаемся дать вместе с искусствоведом Инной Волошиной.
Книгу можно скачать в Книжной Лавке журнала «Фома»:
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