18 июля 2016
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Грех ли зачатие в Петров или Успенский пост?

Вопрос читателя:

Здравствуйте! Мы с мужем в браке (не венчаны) очень хотим 2 ребеночка. Пока не получается зачать. Впереди Петров и Успенский пост, на которые и приходится овуляция. Муж считает,что воздерживаться мы не будем, а я очень переживаю и не хочу брать грех и накладывать его на еще не родившегося малыша. Очень боюсь разгневать Господа таким образом. Как быть, не знаю. Подскажите, пожалуйста, следует ли уклоняться от близости с мужем?

Юлия

Отвечает иерей Петр Гурьянов:

иерей Петр ГурьяновЗдравствуйте Юлия! Православная Церковь, действительно, призывает своих чад по благочестивой традиции воздерживаться по взаимному согласию постом и в дни великих праздников от супружеских отношений. Но ваше воздержание должно быть по взаимному согласию. Бывает, что на супружеской близости настаивает неверующий супруг, и отказ от нее приведет к распаду семьи. Бывает, что муж-моряк возвращается из длительного путешествия в период поста, а потом снова уходит в море. Поэтому данный вопрос решается индивидуально с духовником для каждой семьи. Ребенка супругам посылает Господь, без Его воли зачатие не совершится. Апостол пишет: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию» (1Кор. 7,5). Поэтому универсальных правил о соблюдении или нарушении супружеского поста нет и быть не может. И если вопрос о супружеских отношениях в пост заботит вас, обсудите его с опытным духовником, мнению которого вы доверяете, думаю, он даст вам хороший совет, как следует поступить именно в вашей ситуации.

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На заставке фрагмент фото Ignacio Palomo Duarte.

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