Почему Великий пост называют святой Четыредесятницей, если длится он почти пятьдесят дней?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Потому что Великий пост состоит из двух неравных частей. Одна из них — святая Четыредесятница — называется так, потому что длится ровно сорок дней в память о сорокадневном посте Спасителя в пустыне. Заканчивается пост святой Четыредесятницы в пятницу перед Вербным воскресеньем. В этот день в одном из церковных песнопений поется: «Душеполезную совершивше Четыредесятницу, и святую седмицу Страсти Твоея просим видети, Человеколюбче» — то есть мы переходим ко второй части Великого поста — Страстной седмице. По окончании святой Четыредесятницы в субботу Церковь воспоминает чудо воскрешения Господом Иисусом Христом Лазаря, поэтому она называется Лазаревой субботой. В воскресенье Православная церковь празднует Вход Господень в Иерусалим. Два этих праздника служат переходом от первой части Великого поста ко второй. С понедельника начинается Страстная седмица — неделя, когда Церковь проживает события последних дней земной жизни Иисуса Христа.
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