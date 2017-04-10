19 апреля 2017-го хор Сретенского монастыря даст юбилейный концерт
В концерте прозвучат духовные произведения и лучшие образцы песенной традиции России – русские, украинские и казачьи песни, песни военных лет, популярные и всеми любимые романсы и многое другое.
В концерте примут участие — Егор Бероев, Василий Герелло, Николай Носков, Тамара Гвердцители, Олег Погудин, Кубанский казачий хор и другие известные исполнители.
Хор Московского Сретенского монастыря (худ. руководитель Н. Жила, директор – композитор Ф. Степанов) принадлежит к числу наиболее известных церковно-певческих коллективов.
Хор сохранил исконно русские традиции многоголосия и душу России – народные песни. При этом его отличает: высочайшее мастерство, чистое и наполненное звучание, оригинальные обработки и великолепные солисты.
Выступления хора проходили на лучших концертных площадках Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона, Торонто, Мельбурна, Сиднея, Гаваны, Буэнос-Айреса, Рио-де-Жанейро, Берлина, Лондона.
Репертуар коллектива не ограничивается каноническими песнопениями Православной Церкви, включая в себя многочисленные шедевры светской (академической и народной) музыки, песни военных лет и сочинения современных авторов.
О высокой миссии Сретенского хора неоднократно говорили знаковые лица современной религиозной, культурной и политической жизни, включая иерархов Церкви и Президента России Владимира Путина.
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла хор регулярно участвует в особо торжественных событиях жизни Русской Православной Церкви.
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Фото на заставке с сайта bestchoir.ru
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