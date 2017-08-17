Выборг, Гороховец и Крапивна станут первыми городами-музеями
— Выборг, Гороховец и Крапивна по своей сути уже являются городами-музеями. Главное, что мы предлагаем – возрождать и развивать их, используя заложенный историей потенциал, в том числе с учетом европейского опыта, — сказал зам. министра культуры России Олег Рыжков, сообщает сайт ведомства.
По его словам, главная цель проекта – сформировать город-музей, сохранив его историческую ценность и идентичность, при этом с учетом интересов местных жителей, чтобы им было комфортно жить в таких городах-музеях.
— Главное — подчеркнуть историческую и культурную ценность того места, где живут люди. В этом случае оно автоматически становится привлекательным для туристов, — добавил Олег Рыжков, приведя в пример итальянскую Флоренцию.
Замминистра культуры напомнил, что похожая работа велась в СССР, когда создавалось «Золотое кольцо России».
Олег Рыжков сообщил, что превращение Выборга в город-музей выделено руководством региона в отдельный проект, в Гороховце работа в данном направлении уже тоже ведется, а в Крапивне – только начинается.
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Выборг. Фото Дмитрия Ветрова
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