8 апреля 2017
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Время Великого поста

"Душеполезную совершивше Четыредесятницу"

Время Великого поста подошло к концу. В пятницу шестой недели Великого поста заканчивается наш сорокодневный пост, первая часть Великого поста. «Душеполезную совершивше Четыредесятницу, / и святую седмицу страсти Твоея, / просим видети Человеколюбче…»* — поется на богослужении в одной стихир этого дня.  Дальше наступает совершенно особенная часть Великого поста — Лазарева суббота, Вход Господень в Иерусалим и Страстная неделя. В эти дни Церковь проживает последние дни жизни Иисуса Христа. Церковь напоминает нам, что это уже не время покаяния, но время следования за Христом.

«Душеполезная Четыредесятница» — время покаяния и молитвы. За дверьми храма — шум и суета жизни, а внутри — дело спасения. Каждый день, каждая служба — ступенька на этом пути. Прощеное воскресенье, канон Андрея Критского, Литургия Преждеосвященных даров, таинство Соборования, воскресенья Великого поста — весь строй церковной жизни меняется и ведет нас к нашей цели — встречи Светлого Христова Воскресения.

«Фома» ежегодно публикует различные материалы о Великом посте. Мы говорим о смыслах, богослужениях и церковных традициях. В этой публикации мы бы хотели показать Великий пост в реальной жизни глазами нашего фотографа Юлии Маковейчук.

*

ушеполезную совершивше Четыредесятницу, / и святую седмицу страсти Твоея, / просим видети Человеколюбче, / еже прославити в ней величия Твоя, / и неизреченное нас ради смотрение Твое, / единомудренно воспевающе: / Господи слава Тебе. 

Перевод: Душеполезную завершив Четыредесятницу, / и святую седмицу страдания Твоего узреть / просим, Человеколюбец, / чтобы прославить в дни ее величие Твое, / и неизреченный Твой замысел о нас, / единомысленно воспевая: / «Господи, слава Тебе!»

МАКОВЕЙЧУК Юлия
рубрика: Авторы » М »
фотограф, обозреватель
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#Великий Пост
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