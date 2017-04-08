Время Великого поста
"Душеполезную совершивше Четыредесятницу"
«Душеполезная Четыредесятница» — время покаяния и молитвы. За дверьми храма — шум и суета жизни, а внутри — дело спасения. Каждый день, каждая служба — ступенька на этом пути. Прощеное воскресенье, канон Андрея Критского, Литургия Преждеосвященных даров, таинство Соборования, воскресенья Великого поста — весь строй церковной жизни меняется и ведет нас к нашей цели — встречи Светлого Христова Воскресения.
«Фома» ежегодно публикует различные материалы о Великом посте. Мы говорим о смыслах, богослужениях и церковных традициях. В этой публикации мы бы хотели показать Великий пост в реальной жизни глазами нашего фотографа Юлии Маковейчук.
*Душеполезную совершивше Четыредесятницу, / и святую седмицу страсти Твоея, / просим видети Человеколюбче, / еже прославити в ней величия Твоя, / и неизреченное нас ради смотрение Твое, / единомудренно воспевающе: / Господи слава Тебе.
Перевод: Душеполезную завершив Четыредесятницу, / и святую седмицу страдания Твоего узреть / просим, Человеколюбец, / чтобы прославить в дни ее величие Твое, / и неизреченный Твой замысел о нас, / единомысленно воспевая: / «Господи, слава Тебе!»
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